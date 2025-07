Primul contact cu o civilizație extraterestră. Scenariu surprinzător avansat de un cercetător de la Harvard

Un cercetător de la prestigioasa universitate americană crede că un care se îndreaptă spre Pământ ar putea fi o navă extraterestră. El a ajuns la aceste concluzii după ce i-a studiat traiectoria.

Profesorul Avi Loeb, astrofizician la Universitatea Harvard, atrage atenția asupra posibilității ca un obiect misterios, numit 3I/ATLAS, ce se îndreaptă spre sistemul nostru solar să fie o navă extraterestră. Echipa profesorului a analizat traiectoria obiectului pe care o consideră cu totul neobișnuită pentru un corp ceresc. Drept care, este de părere, acesta ar putea avea o origine artificială, relatează Daily Mail.

Cercetătorii au estimat că este vorba despre un obiect de mari dimensiuni care urmează o rută neobișnuită, care îl va aduce în apropierea a trei planete: Venus, Marte și Jupiter. Profesorul Loeb estimează că șansele ca un corp natural să urmeze un astfel de traseu este mai mică de 0,005%. De aici, ipoteza surprinzătoare, că 3I/ATLAS ar putea fi o sondă interstelară trimisă de o civilizație necunoscută.

Omul de știință atrage atenția că o confirmare a acestei ipoteze ar putea avea implicații semnificative pentru umanitate. Într-un studiu publicat recent, Loeb și echipa sa subliniază că există două posibilități într-un astfel de scenariu. Prima ar fi că reprezentanții acestei civilizații vin cu intenții pașnice, iar cea de-a doua este că ar urmări scopuri ostile.

„Consecințele, în cazul în care ipoteza este corectă, ar putea fi grave pentru omenire și ar putea necesita măsuri de apărare – chiar dacă acestea s-ar dovedi ineficiente”, au avertizat autorii studiului.

Cercetătorii își susțin punctul de vedere cu privire la ostilitatea unei civilizații extraterestre, pornind de la ipoteza numită a pădurii întunecate. În opinia echipei Loeb, o civilizație extraterestră ar putea fi în mod natural ostilă, apreciind că alte orme de viață sunt potențiale amenințări.

De altfel, nu este prima dată când profesorul Avi Loeb aduce în discuție ideea unor obiecte interstelare cu origine artificială. În 2021, a sugerat că Oumuamua – primul obiect cunoscut care a trecut prin sistemul nostru solar din afara lui – ar fi putut fi o navă extraterestră. Atunci, omul de știință a invocat forma alungită a acestuia și accelerația inexplicabilă.

Loeb a mai afirmat că până la 10% dintre fragmentele metalice, recuperate din Oceanul Pacific, provenite de la un obiect căzut în largul coastelor Papua Noua Guinee în 2014, conțin elemente nemaiîntâlnite în sistemul nostru solar. El a afirmat că acestea ar putea fi resturi ale unei nave extraterestre.

