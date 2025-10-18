Prințul Andrew, fratele Regelui Charles, renunță la titlurile sale regale, inclusiv cel de Duce de York. Decizia vine după ce legăturile sale cu Jeffrey Epstein au ieșit la lumină, dar și după ce fratele Regelui Charles a fost acuzat că este spion chinez.

Ce a declarat Prințul Andrew despre decizia de a renunța la titluri

Andrew s-a retras din viața publică în 2019, după ce a recunoscut într-un interviu legătura cu Epstein. În ceea ce privește acuzațiile de spionaj, fratele Regelui Charles a negat vehement orice implicare.

„În discuțiile cu Regele și cu familia mea apropiată și extinsă, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue la adresa mea distrag atenția de la munca Majestății Sale și a Familiei Regale”, a declarat Prințul Andrew într-un comunicat emis de Palatul Buckingham.

„Cu acordul Majestății Sale, simt că trebuie să fac un pas în spate. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile care mi-au fost conferite”, a mai declarat Andrew vineri.

William, Prințul de Wales și alți membri ai familiei regale au fost consultați în timpul discuțiilor.

Cum este afectată familia Prințului Andrew

Renunțarea la tiluri va intra în vigoare imediat, a declarat o sursă apropiată Familiei Regale, pentru . Și a Prințului Andrew, Sarah, își va pierde nomenclatura de Ducesă de York. Femeia va fi recunoscută drept Sarah Ferguson.

Pe de altă parte, titlurile fiicelor lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, nu vor fi afectate de măsură.

Prințul Andrew nu va mai participa la nicio sărbătoare de Crăciun a Familiei Regale, însă va continua să locuiască la Loja Regală din Windsor, unde are un contract de închiriere privat. De asemenea, își va păstra titlul de „prinț”, fiind fiul Regine Elisabeta a II-a.

Prințul Andrew, acuzat de abuz sexual

Problemele mult mediatizate ale lui Andrew au început după ce s-a confruntat cu un proces de abuz sexual în 2015, intentat de Virginia Giuffre. Femeia a susținut că Epstein a traficat-o și a forțat-o să întrețină relații sexuale cu prietenii săi în 2001, inclusiv cu Prințul Andrew, deși știa că era minoră la acea vreme.

Deși Prințul Andrew a negat acuzațiile, i-au fost retrase titlurile militare și funcțiile în cadrul mai multor organizații caritabile.

În 2022, Prințul Andrew și Giuffre au ajuns la o înțelegere extrajudiciară nedivulgată.

Prietenia de peste un deceniu dintre Prințul Andrew și s-a încheiat în 2011, când Epstein a amenințat că va intenta acțiuni în justiție împotriva fostei soții a Prințului Andrew.