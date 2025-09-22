Sarah Ferguson, alintată de britanici cu apelativul Fergie, a fost exclusă din mai multe organizaţii caritabile din cauza legăturilor sale cu defunctul miliardar Jeffrey Epstein. Scandalul a pornit de la un e-mail scurs în presa britanică.

Scandalul Epstein lovește în Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, a fost exclusă din mai multe organizaţii caritabile cu care colabora. Decizia a venit după apariția în presă a unui e-mail controversat, transmis lui . Fergie, așa cum mai este cunoscută, îl descria pe miliardarul închis pentru infracțiuni de natură sexuală drept „un prieten excepţional”, după cum relatează AFP.

Prinţul Andrew, fratele regelui , a căzut deja în dizgraţie din cauza prieteniei sale cu controversatul afacerist american. Jeffrey Epstein a murit în închisoare, în 2019, înainte de procesul în care urma să fie judecat pentru infracţiuni sexuale.

Prinţul Andrew a fost acuzat, la rândul său, de agresiune sexuală de o femeie americană. Aceasta, care avea 17 ani în momentul presupusei infracţiuni, susține că a fost „împrumutată” prinţului britanic de către Epstein. Din cauza acestui scandal, prinţul Andrew (65 de ani) nu mai deţine nici un rol public. De asemenea, şi-a pierdut titlurile militare şi patronajele regale în 2022.

E-mailul care o încriminează pe ducesa de York

Fosta cumnată a regelui Charles, Fergie, ducesă de York, a fost în cele din urmă prinsă, şi ea, în scandalul Epstein. Nu este prima dată când numele său apare într-o știre legată de controversatul miliardar. În martie 2011, ea a fost nevoită să prezinte scuze publice pentru că a acceptat suma de 15.000 lire sterline (17.210 euro) din partea acestuia. La vemea respectivă spunea că a fost vorba despre „o enormă eroare de judecată” din partea sa.

„Nu mai vreau niciodată să am de-a face cu Jeffrey Epstein”, a adăugat ea.

O lună mai târziu, după acest scandal, Sarah Ferguson i-a transmis un mesaj, prin e-mail, miliardarului, în care își cerea scuze. Acest e-mail a fost publicat, weekendul trecut, de tabloidul The Sun.

„Ştiu că te-am dezamăgit teribil (…) Ai fost mereu un prieten fidel, generos şi excepţional pentru mine şi familia mea”, a scris ducesa de York.

Sarah Ferguson pusă pe liber

Odată ce mesajul a devenit public, fiind prezentat în presa britanică, organizațiile caritabile cu care aceasta colabora au decis să întrerupă angajamentele. Julia’s House, o asociaţie de ajutorare a copiilor bolnavi, patronată de Sarah Ferguson, a devenit prima organizaţie care a anunţat că nu va mai colabora cu ea.

„În urma informaţiilor apărute despre corespondenţa dintre ducesa de York şi Jeffrey Epstein, Julia’s House a decis că ar fi nepotrivit ca ea să continue să patroneze asociaţia noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al organizaţiei.

Imediat, exemplul acestei asociații a fost preluat de alte organizaţii care au anunţat, la rândul lor, că îşi încetează colaborările cu Sarah Ferguson. Printre ele se numără Children’s Literacy Charity, patronată de această autoare de cărţi pentru copii, precum şi Teenage Cancer Trust. Asociaţia Prevent Breast Cancer a anunţat, de asemenea, că a rupt legăturile cu Sarah Ferguson. Ducesa britanică a devenit patroana asociaţiei, anul trecut, după ce a fost diagnosticată cu cancer mamar în 2023.

The Natasha Allergy Research Foundation a pus capăt relaţiilor de colaborare cu Sarah Ferguson, deşi aceasta din urmă nu a mai lucrat pentru organizaţie de mai mulţi ani.

Prințul Andrew și Sarah Ferguson sunt divorțați

şi Sarah Ferguson au divorţat în anul 1996 după o căsnicie de zece ani. Cei doi au ales să locuiască împreună, chiar și după ce s-au despărțit. Ei ocupă o reşedinţă regală cu 30 de camere, Royal Lodge, în apropiere de Castelul Windsor, la vest de Londra.

Prinţul Andrew şi Sarah Ferguson au apărut împreună în public pe 16 septembrie, la funeraliile ducesei de Kent. La ceremonii au fost prezenți, de asemenea, regele Charles al III-lea, prinţul William şi soţia acestuia, prinţesa Kate.