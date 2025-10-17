Conflict deschis între fosta și actuala soție a lui Alin Oprea. Larisa Uță a dat-o în judecată pe Medana Oprea, plângându-se că în ultimii ani i-a fost afectată imaginea. Instanța a stabilit un prim termen de judecată.

Ce a spus fosta soție a lui Alin Oprea

Fosta soție a lui Alin Oprea o acuză pe Medana, , că i-ar fi adus prejudicii de imagine. Obiectul procesului pe care l-a deschis Larisa Uță e „acțiune în răspundere delictuală”.

„Dacă ați văzut-o pe portal, înseamnă că e adevărat, nu? Voi știți că eu nu am dat nicio declarație în ăștia 5 ani.

Sunt oameni care vorbesc despre mine și despre , oameni care nu au vorbit niciodată cu mine, cu noi, în viața lor. Felul meu de a mă apăra este să îi dau în judecată. Până acum 4 ani nu am avut niciun proces. (…) Acum am o mulțime. Este singura mea metodă de a mă apăra.(…)

Oamenii vorbesc despre mine și despre copiii mei, în condițiile în care noi nu am vorbit niciodată despre ei. Sigurul meu mod de a mă apăra este să îi dau în judecată. Dacă justiția consideră că este normal ceea ce fac aceste persoane, atunci asta e. Sigur că voi cere și daune morale, așa funcționează”, a afirmat Larisa Uță, în urmă cu ceva timp, la emisiunea „Viața fără filtru”.

Cum a reacționat Medana Oprea

Primul termen de judecată în proces tocmai a fost stabilit pentru data de 16 ianuarie 2026.

Contactată acum de pentru a exprima un punct de vedere, Medana Oprea a spus că nici nu știa că a fost stabilit termenul de judecată.

„Nu știam că a fost stabilit termenul, m-ați informat voi. Rămâne de competența avocatului să se ocupe el de această situație juridică pentru că nu am eu cunoștințele necesare”, a susținut Medana Oprea.