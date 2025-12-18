B1 Inregistrari!
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)

Ana Beatrice
18 dec. 2025, 17:37
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce mesaj ascuns transmit felicitările de Crăciun ale familiei regale
  2. Unde vor petrece William și Kate sărbătorile

Prințul și Prințesa de Wales au publicat un portret de familie care va apărea pe felicitarea de Crăciun din 2025. Imaginea surprinde un moment intim și plin de naturalețe, într-un decor de primăvară, cu narcise înflorite. Cei doi apar relaxați, așezați pe iarbă, alături de cei trei copii ai lor.

O postare distribuită pe rețelele de socializare sună astfel: „Vă doresc tuturor un Crăciun fericit”.

Ce mesaj ascuns transmit felicitările de Crăciun ale familiei regale

Fotografia a fost realizată de renumitul fotograf Josh Shinner. Cadrul ales a fost Norfolk, în luna aprilie, oferind o atmosferă naturală, calmă și discretă. Imaginile par să fie realizate în cadrul aceleiași ședințe foto dedicate aniversărilor din familie. Aceasta a marcat împlinirea a 12 ani de către Prințul George și a 7 ani de către Prințul Louis, notează bbc.com.

Anul trecut, cuplul regal a optat pentru o felicitare de Crăciun cu o puternică semnificație personală. Imaginea aleasă provenea din videoclipul emoționant în care Kate a anunțat finalizarea tratamentului său de chimioterapie.

Unde vor petrece William și Kate sărbătorile

William și Kate vor petrece sărbătorile împreună. În ziua de Crăciun, sunt așteptați la reședința Sandringham, din Norfolk, alături de Regele Charles și restul familiei regale.

La începutul acestei luni, Regele Charles și Regina Camilla au dezvăluit propria felicitare de Crăciun. Imaginea elegantă a fost realizată la Roma, în timpul vizitei lor oficiale de stat în Italia. Realizată în luna aprilie, fotografia îi surprinde pe cei doi zâmbind, stând unul lângă celălalt pe o alee din grădină.

