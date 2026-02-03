Parchetul General din Franța cere menținerea interdicției de a candida pentru Marine Le Pen, în procesul pentru Parlamentului European.

își joacă candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2027, la . După 11 zile dedezbateri, Parchetul General francez cere menținerea interdicției de a candida pentru lidera partidului de extremă dreaptă , RN. Procurorii s-au pronunțat în acest sens încă din preambulul rechizitoriului a cărui citire va dura aproximativ șase ore, conform AFP.

„Este inutil să menţinem un fals suspans. Vom cere confirmarea foarte largă a responsabilităţii penale recunoscute de prima instanţă şi pedepse de ineligibilitate vor fi, bineînţeles, cerute”, a declarat reprezentantul parchetului, Thierry Ramonatxo, în introducerea rechizitoriului.

Reprezentantul Ministerului Public şi-a început intervenţia denunţând acuzaţii de „politizare” a acestei proceduri judiciare pe care a descris-o ca fiind extrem de sensibilă. Marine Le Pen nu poate candida la alegerile prezidenţiale din 2027 ca urmare a deciziei adoptate de instanța de fond. Thierry Ramonatxo a insistat acuzâd atmosfera nocivă a acestui dosar care are la bază o sesizare a Parlamentului European (PE) în 2014.

Judecătorii din prima instanţă au condamnat-o la 31 martie pe Marine Le Pen la patru ani închsioare – doi cu executare -, la plata unei amenzi în valoare de 100.000 de euro şi mai ales la cinci ani de „ineligibilitate” cu executare imediată.

Procurorii acuză politizarea pocesului

Parchetul General a acuzat o strategie de delegitimare și de politizare a justiției sub pretextul unei tentative de împiedicare a accesului unei șefe de partid la alegerile prezidențiale din 2027.

„S-a folosit strategia de delegitimare a contra-puterilor, în acest caz a justiţiei, al cărei obiectiv ar fi să împiedice accesul unei şefe de partid la cele mai înalte funcţii ale executivului”, a explicat Thierry Ramonatxo.

El a precizat că impresia care este indusă, că justiţia s-ar opune voinţei poporului suveran este inexactă. Potrivit spuselor sale, judecărorul este paznicul legii şi nu face decât s-o aplice. Totodată, el a apreciat că dezbaterile în apel s-au desfăşurat într-o atmosferă mai senină.

Marine Le Pen, Partidul Rassemblement National (RN) şi zece cadre ale formaţiunii sunt acuzate de plata, în perioada 2004-2016, a unor asistenți angajați ai partidului cu bani de la Parlamentul European. Procesul a ajuns în apel și se așteaptă ca o sentință, a Curții de Apel să fie pronunțată în vară.