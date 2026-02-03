B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
03 feb. 2026, 18:53
Marine Le Pen, lidera partidului Reuniunea Naţională. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Aurelien Morissard

Parchetul General din Franța cere menținerea interdicției de a candida pentru Marine Le Pen, în procesul pentru deturnarea fondurilor Parlamentului European.

Parchetul General cere menținerea interdicțiilor pentru Le Pen

Marine Le Pen își joacă candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2027, la procesul aflat în apel. După 11 zile dedezbateri, Parchetul General francez cere menținerea interdicției de a candida pentru lidera partidului de extremă dreaptă Rassemblement National, RN. Procurorii s-au pronunțat în acest sens încă din preambulul rechizitoriului a cărui citire va dura aproximativ șase ore, conform AFP.

„Este inutil să menţinem un fals suspans. Vom cere confirmarea foarte largă a responsabilităţii penale recunoscute de prima instanţă şi pedepse de ineligibilitate vor fi, bineînţeles, cerute”, a declarat reprezentantul parchetului, Thierry Ramonatxo, în introducerea rechizitoriului.

Reprezentantul Ministerului Public şi-a început intervenţia denunţând acuzaţii de „politizare” a acestei proceduri judiciare pe care a descris-o ca fiind extrem de sensibilă. Marine Le Pen nu poate candida la alegerile prezidenţiale din 2027 ca urmare a deciziei adoptate de instanța de fond. Thierry Ramonatxo a insistat acuzâd atmosfera nocivă a acestui dosar care are la bază o sesizare a Parlamentului European (PE) în 2014.

Judecătorii din prima instanţă au condamnat-o la 31 martie pe Marine Le Pen la patru ani închsioare – doi cu executare -, la plata unei amenzi în valoare de 100.000 de euro şi mai ales la cinci ani de „ineligibilitate” cu executare imediată.

Procurorii acuză politizarea pocesului

Parchetul General a acuzat o strategie de delegitimare și de politizare a justiției sub pretextul unei tentative de împiedicare a accesului unei șefe de partid la alegerile prezidențiale din 2027.

„S-a folosit strategia de delegitimare a contra-puterilor, în acest caz a justiţiei, al cărei obiectiv ar fi să împiedice accesul unei şefe de partid la cele mai înalte funcţii ale executivului”, a explicat Thierry Ramonatxo.

El a precizat că impresia care este indusă, că justiţia s-ar opune voinţei poporului suveran este inexactă. Potrivit spuselor sale, judecărorul este paznicul legii şi nu face decât s-o aplice. Totodată, el a apreciat că dezbaterile în apel s-au desfăşurat într-o atmosferă mai senină.

Marine Le Pen, Partidul Rassemblement National (RN) şi zece cadre ale formaţiunii sunt acuzate de plata, în perioada 2004-2016, a unor asistenți angajați ai partidului cu bani de la Parlamentul European. Procesul a ajuns în apel și se așteaptă ca o sentință, a Curții de Apel să fie pronunțată în vară.

