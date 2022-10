Protest inedit la Varșovia. Polonezii au votat pentru „anexarea” ambasadei Rusiei

Un protest inedit a avut loc la Varșovia. Mai multe organizații neguvernamentale au luat în derâdere acțiunile ruse din Ucraina, organizând “un referendum” fictiv de anexare a ambasadei ruse din Varșovia.

Fluturând drapelul ucrainean albastru şi galben şi pancarte cu sloganuri precum ”Terrorussia”, Ia-ţi labele de pe Ucraina!” şi ”Opriţi acest rău!”, aproximativ 3.000 de persoane, potrivit organizatorilor, au participat la acest referendum fictiv de la Varşovia.

”Anexările sunt la modă în acest sezon. Ruşii au anexat teritorii ocupate în Ucraina”, potrivit unui comunicat dat publicităţii de organizatorii acestei ”consultări”.

”Am decis să mergem pe această cale şi să organizăm un referendum privind anexarea Ambasadei Rusiei… la Varşovia”, au continuat ei.

Aceste ONG-uri s-au referit şi la o glumă virală pe reţele sociale în care cehilor li se propune să preia controlul asupra exclavei ruse Kaliningrad.

A „referendum to annex the embassy grounds and incorporate them into the city” has happened outside the Russian embassy in Warsaw

— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng)