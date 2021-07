Proteste în Cuba față de Partidul Comunist. Oamenii au scandat „Libertate!” şi „Jos dictatura!”. Reacția președintelui Miguel Diaz-Canel (VIDEO)

Mii de cubanezi au protestat, duminică, pe străzile din Havana față de Partidul Comunist. Oamenii au scandat „Libertate!” şi „Jos dictatura!”. La apelul președintelui Miguel Diaz-Canel, mai multe grupuri s-au adunat în capitala Cubei pentru o contramanifestație. Diaz-Canel a dat vina pe „mafia americană” pentru situația din țara sa.

Protestele sunt extrem de rare în această ţară condusă de Partidul Comunist. Duminică dimineață, însă, manifestațiile s-au declanșat spontan, notează presa internațională.

Revolta a început în San Antonio de los Banos, un orăşel aflat la circa 30 de kilometri de Havana. Manifestanții, majoritatea tineri, au mărşăluit scandând „Patrie şi viaţă!”, titlul unui cântec controversat, „Jos dictatura!” şi „Nu ne e frică!”.

This is in front of the Capitolio in Havana. Multiple people have been arrested as anti-government protests go on. A heavy police presence surrounds the area and pro-government supporters have come in to hold counter rallies. pic.twitter.com/0Tm31cIg4C

— Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) July 11, 2021