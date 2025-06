Protestele violente din Los Angeles, alimentate de o organizație revoluționară comunistă legată de Partidul Comunist Chinez și de un magnat. Ce informații au ieșit la iveală

Grupurile de stânga finanțate de un multimilionar marxist din umbră care trăiește în China sunt legate de Partidul Comunist, care susține financiar protestele anti-ICE din .

Un grup revoluţionar declarat comunist, cu legături la o rețea de finanțare marxistă asociată Chinei, se află în prim-planul organizării protestelor naţionale împotriva măsurilor de reprimare a imigrației ilegale impuse de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), inclusiv proteste care au degenerat în revolte violente în anumite părți ale Los Angelesului, informează publicaţia .

Potrivit sursei citate, Partidul pentru Socialism și Eliberare (PSL), care militează deschis pentru o revoluție menită să răstoarne actualul sistem american și simpatizează public cu regimuri comuniste criminale — a fost lider în organizarea și alimentarea manifestațiilor anti-ICE în Los Angeles, precum și în alte orașe din întreaga țară.

Președintele Donald a activat unități ale Gărzii Naționale din California pentru a calma violențele anti-ICE din Los Angeles. Secretarul Apărării Pete Hegseth a declarat că pușcașii marini staționați la Camp Pendleton sunt desfășurați „pentru a restabili ordinea”.

Primul Amendament sau dreptul la revoltă?

„Opriți raidurile! Garda Națională AFARĂ din LA!” a declarat PSL într-un lung comunicat duminică.

„Desfășurarea Gărzii Naționale este o încercare disperată de a intimida oamenii, de a-i împiedica să-și exercite drepturile constituționale garantate de Primul Amendament. Dacă reușesc să facă asta în Los Angeles, administrația Trump va fi încurajată să folosească forță represivă tot mai mare în toată țara, împotriva oricărei forme de disidență, indiferent de subiect. Pentru cei care cred în drepturile imigranților, în democrație, pentru întreaga clasă muncitoare, acum este momentul să ieșim în stradă!”, au mai transmis reprezentanţii partidului.

„Dacă nu aș fi ‘TRIMIS TRUPELE’ la Los Angeles în ultimele trei nopți, acel oraș odinioară frumos și măreț ar fi acum în flăcări,” a scris Trump, pe contul său de Truth Social, marți.

PSL a derulat, de asemenea, și o campanie „Nu deschideți pentru ICE”, atât în engleză, cât și spaniolă, care spune: „Nu lăsați ca Trump și ICE să câștige fără luptă! Cu acte sau fără acte, toată lumea are anumite drepturi pe care le poate invoca atunci când un agent încearcă să-i deporteze. Suntem muncitori cu demnitate și merităm să rămânem aici.”

Conducerea și activitățile PSL sunt strâns legate de grupuri de extremă stângă susținute de rețeaua financiară a omului de afaceri marxist Neville Roy Singham, care a vândut compania sa de tehnologie ThoughtWorks în 2017 și a folosit banii pentru a finanța inițiative comuniste deschise la nivel global.

Un „incubator” comunist

Singham a fost descris drept „tovarăș” și susținător financiar al — The People’s Forum, un grup revoluționar marxist cu sediul în New York City. Grupul se autodefinește ca fiind „un incubator de mișcări pentru clasa muncitoare și comunitățile marginalizate, cu scopul de a construi unitate peste liniile istorice de divizare, atât în interiorul țării cât și în afara ei.”

Această acțiune de „incubare” a fost esențială pentru susținerea taberelor ilegale de la Universitatea Columbia și a protestelor pentru Mahmoud Khalil, după cum a detaliat Just the News în mai multe investigații ample. The People’s Forum și PSL împărtășesc numeroase legături. Singham a finanțat, de asemenea, mai multe alte grupuri marxiste cu conexiuni la PSL.

„Suntem uniți în convingerea noastră că sistemul capitalist, sistemul în care toată bogăția și puterea sunt deținute de un grup mic de miliardari și de statul lor, reprezintă sursa principalelor probleme cu care se confruntă omenirewa astăzi. El trebuie înlocuit cu socialismul.”, afirmă PSL pe site-ul său.

PSL nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Just the News. Nici Singham nu a răspuns solicitărilor transmise prin site-ul companiei sale ThoughtWorks.

PSL afirmă că are zeci de filiale la nivel național și le-a activat pentru a combate eforturile administrației Trump de a reprima imigrația ilegală.

PSL și revoltele violente din Los Angeles

PSL a jucat un rol esențial în organizarea unora dintre protestele și demonstrațiile anti-ICE din Los Angeles, în weekendul trecut. Fotografiile publicate de Los Angeles Times arată că unele dintre pancartele afișate de protestatari au fost, se pare, produse de PSL.

„Oamenii din Los Angeles și din zonele învecinate au luat o poziție curajoasă împotriva domniei terorii lui Trump, care vizează familiile de imigranți. În replică, administrația i-a etichetat fals pe protestatarii care ies în stradă împotriva războiului brutal împotriva imigranților drept ‘revoltați’ și a trimis mii de soldați ai Gărzii Naționale pentru o represiune,”, a declarat PSL, luni.

„Dar oamenii nu se lasă descurajați. În Los Angeles și în toată țara, protestele continuă cu și mai multă hotărâre. Acesta ar putea fi un moment de cotitură, în care întreaga clasă muncitoare se unește pentru a respinge eforturile lui Trump de a ne distruge drepturile și demnitatea.”

Vineri, PSL a publicat pe Twitter că „mii de persoane mărșăluiesc în Los Angeles împotriva unor raiduri multiple ale ICE” și a inclus videoclipuri ale demonstrației.

Duminică, PSL a postat: „MOBILIZARE DE MASĂ. ICE AFARĂ DIN LA. GARDA NAȚIONALĂ SĂ PLECE.” Apoi a organizat o demonstrație în fața Primăriei din Los Angeles.

Grupul a distribuit numeroase videoclipuri de la mitingurile anti-ICE din tot orașul, cu descrieri care reflectau viziunea sa: „Oamenii continuă să se ridice cu dreptate pentru justiția comunităților de imigranți în fața represiunii de stat în creștere!… Mii de persoane au ocupat autostrada și au blocat traficul în LA pentru a transmite administrației Trump un mesaj puternic că oamenii cer încetarea războiului împotriva comunităților de imigranți… Poliția, echipată complet pentru intervenții în forță, a fost desfășurată împotriva protestatarilor care cer încetarea deportărilor.”

Luni, PSL și-a continuat eforturile, publicând că „mii de persoane protestează în centrul orașului LA împotriva ICE, în timp ce agenția continuă să terorizeze locuitorii orașului Los Angeles, răpindu-ne vecinii, prietenii și familiile.”

PSL organizează proteste anti-ICE și în alte orașe

PSL a organizat, găzduit sau participat la numeroase alte proteste anti-ICE în California, inclusiv în San Francisco, Sacramento și Fresno, și în toată țara.

Pe conturile sale de pe rețelele sociale, PSL a promovat astfel de demonstrații în orașele texane Austin și Houston; în Cleveland și Columbus, Ohio; în Providence, Rhode Island; în Chicago, Illinois; și în Washington, DC.

Breitbart News a relatat că PSL a organizat un protest anti-ICE în San Antonio, Texas, și a menționat că pancartele purtate de membrii PSL din San Antonio erau identice cu cele de la demonstrațiile din Los Angeles.

Mass-media a relatat și despre implicarea PSL în alte proteste anti-ICE din Texas, inclusiv în Dallas, Waco și San Antonio, precum și în Louisville, Kentucky, și Raleigh, Carolina de Nord. PSL a declarat pe Instagram că plănuia demonstrații la Richmond, Virginia, mai târziu în această săptămână, și că pregătește un miting anti-ICE în Anchorage, Alaska, în acest weekend.

Grupul marxist a emis şi o declaraţie lungă luni, în care a criticat amploarea represiilor împotriva imigraţiei ilegale — numite „Operaţiunea Valul Mareeic” — desfăşurate de ICE în coordonare cu guvernatorul Ron desantis (R-Fla.).

„Am insistat ca Florida să fie vârful de lance în ceea ce priveşte sprijinul statal pentru aplicarea federală a legilor privind imigraţia. Succesul Operaţiunii Valul Mareeic este dovada angajamentului nostru” a spus DeSantis în mai.

Legăturile PSL cu rețeaua de finanțare legată de Partidul Comunist Chinez

PSL este strâns legat de mai multe grupuri care fac parte din rețeaua de finanțare a lui Neville Singham, inclusiv The People’s Forum, canalul de media de extremă stânga BreakThrough News și Justice and Education Fund al lui Singham.

Network Contagion Research Institute (NCRI), o organizație care susține că are un rol „critic în identificarea și prognozarea amenințărilor emergente” la adresa SUA, a evaluat anul trecut că PSL „împărtășește conexiuni financiare și de personal considerabile” cu „membrii portofoliului de donatori al rețelei Singham.”

The People’s Forum este un grup revoluționar marxist, pro-comunist, pro-China și anti-Israel. Grupul a produs zeci de materiale educaționale, multe dintre ele favorabile PCC (Partidului Comunist Chinez). Forumul a etichetat PSL pe Twitter în martie într-o postare despre protestele „All Out for Mahmoud Khalil” și „Shut It Down For Palestine”.

NCRI a argumentat anul trecut că în 2024 The People’s Forum este „strâns aliat” cu PSL. Brian Becker este, potrivit relatărilor, „membru fondator” al PSL și organizator național pentru coaliția de extremă stânga ANSWER Coalition. De asemenea, este listat ca „instructor” pe site-ul The People’s Forum, unde a predat cursuri precum „Lenin și drumul către revoluție” și „Istoria Manifestului Comunist”.

„Ce parte din diagnosticul lui Marx asupra capitalismului nu este corectă?” a întrebat retoric Becker pe Twitter în 2023.

Contul de Twitter al lui Becker îl descrie ca fiind „Director la @answercoalition [ANSWER Coalition], fondator al @pslweb [Partidul pentru Socialism și Eliberare] și gazdă a emisiunii @TheSocProgram [Programul Socialist].”

The Heritage Foundation a evaluat în 2024 că „un alt grup finanțat de Singham, ANSWER, este o operațiune de fațadă pentru Partidul pentru Socialism și Eliberare.”

Lidera marxistă Claudia De La Cruz a declarat într-un interviu din 2024, despre campania sa ca nominalizată PSL la președinția SUA, că „am co-fondat și co-condus The People’s Forum.” Forumul afirmă că De La Cruz „este membră a comitetului central al Partidului pentru Socialism și Eliberare” și că „în 2018, a co-fondat The People’s Forum.” În documentele fiscale, De La Cruz este listată ca directoare a forumului.

Documentele fiscale pentru BreakThrough Media arată că mulți dintre liderii de vârf ai grupului sunt legați de PSL.

NCRI a detaliat și alte conexiuni profunde între PSL și eforturile marxiste ale lui Singham în raportul său de anul trecut, notând că „BT Media a fost fondat în 2020 de Ben Becker, membru fondator al PSL” și că „birourile cheie și echipa editorială a BT News sunt dominate de membrii PSL.”

Aceasta îi include pe:

De La Cruz: secretar și director al BT Media și candidată PSL la alegerile prezidențiale din 2024;

Karla Reyes: președintă și directoare BT Media, parteneră de campanie a lui De La Cruz;

Yari Osorio: trezorieră și directoare BT Media, candidată la vicepreședinție PSL în 2012;

Eugene Puryear: gazdă și producător BT Media, candidat PSL la vicepreședinție în 2008 și 2016.

Grupul a concluzionat că „gradul de suprapunere între BT Media și PSL în conducerea executivă și editorială este atât de semnificativ încât se poate concluziona ușor că BT Media funcționează practic ca un purtător de cuvânt al PSL.”

„Tornada banilor negri”

BreakThrough News face parte și din International People’s Media Network, care se descrie drept „o rețea de proiecte media independente din întreaga lume, care colaborează pentru a promova vocile și poveștile oamenilor.”

Un raport realizat de Daily Beast a dezvăluit că „toate afiliatele International People’s Media Network … par să fie alimentate din aceeași tornadă de bani negri care curge din conturile bancare și organizațiile nonprofit ale magnatului tech Neville ‘Roy’ Singham.” Publicația a relatat că „declarațiile depuse la IRS și la New York State Charities Bureau arată că BreakThrough News este o organizație nonprofit care a obținut cea mai mare parte a finanțării sale de la Justice and Education Fund.”

De asemenea, PSL „apare ca un grup aliat al International People’s Media Network pe pagina sa web.”

The People’s Forum și BreakThrough News își declară aceeași adresă în New York City. Revista New Lines descrie BreakThrough News ca fiind „găzduit în biroul The People’s Forum din New York.”

Free Beacon a relatat anterior că liderii-cheie ai The People’s Forum dețin poziții de conducere și la Justice and Education Fund al lui Singham. Directorul executiv al forumului, Manolo De Los Santos, este listat ca director și secretar la fond, conform documentelor fiscale.

De Los Santos este, de asemenea, afiliat cu PSL, a apărut la evenimente promovate de PSL și a scris articole distribuite pe site-ul PSL.

Revoluția Comunistă propusă de PSL în America

„Programul Partidului pentru Socialism și Eliberare” — practic platforma politică a PSL — declară că membrii grupului sunt „marxiști în Statele Unite.” Platforma abundă în apeluri la revoluție comunistă.

„Capitalismul nu poate fi înlăturat prin vot — va fi nevoie de o revoluție,” afirmă PSL, adăugând: „Partidul pentru Socialism și Eliberare este dedicat construirii unui partid revoluționar al clasei muncitoare în Statele Unite […] Pentru clasa muncitoare, revoluția este o necesitate și un drept. Cele mai brutale aspecte ale capitalismului nu vor dispărea decât printr-o revoluție socialistă. Doar o revoluție poate elimina definitiv dominația capitaliștilor.”

Platforma prezidențială PSL din 2024 se opune practic tuturor eforturilor de politică externă ale SUA de a înfrunta adversarii Americii.

„Noul Război Rece împotriva Chinei și Rusiei trebuie să înceteze, împreună cu agresiunile asociate precum războiul prin interpuși din Ucraina, transporturile masive de arme către Taiwan sau orice altă acumulare militară împotriva oricărei națiuni vizate,” spune PSL. „Rețeaua vastă de baze militare pe care Pentagonul o menține în alte țări trebuie închisă imediat. Cerem desființarea alianței militare NATO și a AFRICOM. Sancțiunile economice crude impuse țărilor din întreaga lume — inclusiv Cuba, Venezuela, Zimbabwe, Eritreea, Coreea de Nord și Iran — trebuie ridicate. Toate ajutoarele SUA pentru Israelul de apartheid trebuie să înceteze imediat.”

Școala de „Eliberare” a PSL

Grupul comunist găzduiește și o „Școală de Eliberare” online, pe care o numește „un site educațional pentru activiști și luptători.”

„Pe lângă articole aprofundate, analize și documente ale Partidului, Liberation School oferă un număr tot mai mare de cursuri online, precum și ghiduri de studiu și discuții pentru a ajuta o nouă generație de revoluționari să învețe, să studieze și să aplice teoria marxistă,” afirmă PSL.

Există zeci de lecții în categoriile: „Fundamentele marxismului”, „Teoria marxistă” și „Uniunea Sovietică.”

PSL spune că într-o lecție — — Becker de la PSL „predă viața și moștenirea lui Lenin, formarea leninismului și căile revoluționare pe care le-a generat în întreaga lume”.

Becker a pregătit și o lecție pentru PSL și The People’s Forum pe tema

„Călătoriți cu The People’s Forum printr-o mașină a timpului până la momentul în care a fost scris Manifestul Comunist! Vei învăţa despre forţele politice şi economice care au făcut ca scrierea Manifestului nu doar să fie posibilă, ci necesară. Acest text a creat unde internaţionale şi atemporale, inspirând masele să se organizeze pentru a lupta pentru o societate condusă de muncitori în întreaga lume” spune site-ul.

PSL celebrează dictaturile comuniste

Grupul de extremă stângă a elogiat mai multe dictaturi comuniste.

PSL a lăudat preluarea puterii în China de către Partidul Comunist Chinez.

„Victoria ar fi fost de neimaginat fără existența Partidului Comunist Chinez și a armatei extraordinare pe care a creat-o, Armata Populară de Eliberare,” afirmă site-ul PSL. „Guvernul condus de PCC a trasat un drum pentru construirea unei noi societăți socialiste.”

Becker, co-fondatorul PSL, a scris de asemenea un articol pentru site-ul organizației, încercând să minimalizeze masacrul din Piața Tiananmen din 1989:

„Isteria generată despre ‘masacrul’ din Piața Tiananmen s-a bazat pe o narațiune fictivă despre ceea ce s-a întâmplat de fapt atunci când guvernul chinez a evacuat în cele din urmă piața de protestatari, în data de 4 iunie 1989,” susține Becker. „Demonizarea Chinei a fost extrem de eficientă. Aproape toate sectoarele societății americane, inclusiv cea mai mare parte a ‘stângii’, au acceptat prezentarea imperialistă a ceea ce s-a întâmplat.”

PSL a declarat în mod repetat sprijinul său pentru Cuba comunistă:

„Suntem alături de Revoluția Cubaneză! … Astăzi, la aniversarea a 66 de ani de la victoria marii Revoluții Cubaneze, noi, în Partidul pentru Socialism și Eliberare, transmitem salutările noastre călduroase și solidaritatea noastră poporului cubanez.”

Magazinul marxist „Liberation” al PSL

Deși se declară marxist, PSL deține și un magazin online de produse numit „Liberation.” Unele produse sunt specifice stângii, cum ar fi: un poster „Anulați chiria”, o șapcă „Construiți școli, nu închisori” și produse „Libertate pentru Palestina.” Dar multe dintre produsele sale reflectă scopurile comuniste și revoluționare ale grupului.

Sunt disponibile, de exemplu:

Tricouri cu Paul Robeson, care „a susținut și finanțat organizații conduse de comuniști”, conform Societății de Istorie Intelectuală Afro-Americană.

Un poster „Studiu Revoluționar” arată o femeie care citește Manifestul Comunist de Karl Marx, având pe perete bannere cu dictatori precum Lenin și Stalin, un tablou cu secera și ciocanul și o carte de Angela Davis.

Un poster care declară că „Viitorul este comunist!” și care prezintă un copil mic îmbrăcat ca un gardist roșu din China sau ca un soldat al Armatei Populare de Eliberare.

Un poster dedicat liderei vietnameze Nguyen Thi Binh, descrisă de Muzeul Național de Istorie Americană ca fiind „lider comunist vietnamez care a negociat la Conferința de Pace de la Paris din partea Viet Cong-ului.”

Poziția pro-Hamas a PSL

PSL este ostil Israelului și a apărat atacurile teroriste ale Hamas, care au ucis sute de civili nevinovați pe 7 octombrie 2023:

„Oprimarea necruțătoare, crimele, tortura și ocupația exercitate de regimul de apartheid israelian au generat o contraofensivă a forțelor palestiniene de rezistență. … Eticheta falsă de ‘terorism’ este aplicată poporului palestinian,” a declarat PSL chiar în ziua atacului jihadist mortal.

PSL mai afirmă:

„Rezistența împotriva apartheidului și a opresiunii de tip fascist nu este o crimă! Este rezultatul inevitabil al tuturor oamenilor care cer autodeterminare în loc să trăiască cu călcâiul asupritorilor pe gât.”

La aniversarea de un an de la atacurile Hamas, PSL a declarat:

„Acum un an, în Statele Unite a apărut o mișcare de masă în solidaritate cu Palestina, care a transformat peisajul politic al acestei țări… Partidul pentru Socialism și Eliberare se alătură atâtor oameni din întreaga lume în acest angajament: vom continua lupta până când ocupația va cădea, iar Palestina va fi liberă de la râu până la mare!”

Retragerea din asocierea cu Elias Rodriguez

Elias Rodriguez, autorul care a mărturisit că a ucis doi angajați ai Ambasadei Israelului în capitala SUA, în luna mai, avusese anterior o asociere cu una dintre filialele locale ale PSL.

Procurorul General Pamela Bondi a declarat luna trecută, la anunțarea acuzațiilor de omor:

„Această violență brutală, antisemită, nu își are locul în țara noastră sau oriunde în civilizație. Vom urma faptele și vom asigura cea mai severă pedeapsă posibilă pentru autorul acestei crime odioase, care a răpit două persoane minunate de la un viitor strălucit împreună.”

Rodriguez i-a împușcat mortal pe Yaron Lischinsky, cetățean israelian, și pe Sarah Lynn Milgrim, cetățeană americană, pe o stradă din fața unui eveniment al Comitetului Evreiesc American. După împușcături, el ar fi strigat: „Am făcut asta pentru Gaza. Eliberați Palestina. Există o singură soluție: revoluție intifada.”

Într-un articol din 2017 de pe site-ul Liberation News al PSL, Rodriguez apărea fotografiat la un protest ținând pancarte distribuite de ANSWER Coalition Chicago, iar Rodriguez era citat și descris ca membru al PSL. Articolul a fost șters ulterior, iar PSL a negat orice asociere cu autorul crimei.

PSL a scris pe Twitter pe 22 mai:

„Respingem orice încercare de a asocia PSL cu împușcăturile din Washington, DC. Elias Rodriguez nu este membru al PSL. A avut o asociere scurtă cu o filială a PSL care s-a încheiat în 2017. Nu am mai avut niciun contact cu el de peste 7 ani. Nu avem nicio legătură cu această crimă și nu o susținem.”

Neville „Tovarășul” Singham

Legăturile PSL cu rețeaua de finanțare a lui Singham nu sunt surprinzătoare, miliardarul din tehnologie este un adevărat marxist.

„De luni de zile suntem ținta unei campanii care susține că finanțarea noastră provine din ‘bani negri’. În urmă cu câțiva ani l-am întâlnit pe Roy Singham, un tovarăș marxist care și-a vândut compania și a donat cea mai mare parte a averii sale organizațiilor non-profit care se concentrează pe educație politică, cultură și internaționalism,”, a postat The People’s Forum pe Twitter în decembrie 2021.

Singham s-a căsătorit cu Jodie Evans, co-fondatoarea grupului radical de stânga Code Pink, în 2017. Grupul susține că este anti-război și a devenit tot mai pro-China în ultimii ani.

The New York Times a relatat că Singham lucrează la Shanghai, că eforturile sale sunt legate de PCC și că a participat la cel puțin un atelier al Partidului Comunist Chinez pentru promovarea globală a partidului.

Publicația a mai spus că Singham împarte birouri cu o companie media chineză numită Maku Group. Pagina „Despre noi” a companiei chineze — care a fost ulterior ștearsă, dar arhivată de Wayback Machine în 2023 — afirmă că scopul companiei este promovarea unei imagini pozitive a Chinei la nivel global.

Singham a scris că a fost membru al Comitetului Central al League of Revolutionary Black Workers (Liga Muncitorilor Negri Revoluționari). Conform Marxists Internet Archive, această ligă „a jucat un rol cheie în inspirarea Mișcării de Eliberare a Negrilor și în răspândirea ideilor marxist-leniniste în rândul muncitorilor de culoare și al muncitorilor în general.”

De asemenea, se pare că Singham a lucrat și ca „consultant tehnic strategic” pentru gigantul telecom chinez Huawei — legat de guvernul chinez— în perioada 2001-2008, conform revistei New Lines.

Fostul senator Marco Rubio, actual secretar de stat, i-a transmis Departamentului de Justiție condus de Biden:

„Se pare că organizațiile legate de Neville Roy Singham, cetățean american, au primit instrucțiuni de la Partidului Comunist Chinez.”

Singham a declarat pentru The New York Times în 2023:

„Resping categoric și dezavuez orice sugestie că aș fi membru al vreunui partid politic, că aș lucra pentru vreun guvern sau că aș primi instrucțiuni de la vreun reprezentant politic sau guvernamental. Sunt ghidat exclusiv de convingerile mele personale, pe care le susțin de mult timp.”