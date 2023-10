Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene acuză presa din întreaga lume că ar răspândi minciunile Hamas. Jurnalist: „Sincer, IDF are un istoric nu chiar perfect în problema credibilităţii”

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a criticat raportarea mass-media despre explozia de la spitalul al-Ahli al-Arabi, spunând că instituțiile de presă ar fi „răspândit minciunile Hamas”. Jurnaliştii care l-au chestionat pe purtătorul de cuvânt al armatei israeliene l-au întrebat despre credibilitatea explicaţiei IDF, unul spunând „sincer, IDF are un istoric nu chiar perfect în problema credibilităţii”.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene spune că atacul asupra spitalului din Gaza a fost din cauza unei erori a teroriștilor

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a spus: „În trecut, am reacționat mult prea rapid. De aceea, la acest eveniment, am vrut să nu ne grăbim, ne-a luat mai mult de cinci ore. Am vrut să verificăm totul, să ne asigurăm că suntem credibili.

Hagari a declarat: Înțeleg dorința de a da știri, dar sper că veți fi cu toții de acord că acuratețea și informațiile credibile sunt pe primul loc. IDF acţionează în conformitate cu dreptul internaţional. În concluzie, acest incident arată modul în care acuzațiile din acest caz, acuzațiile false și fără temei făcute de teroriști împotriva Israelului se pot răspândi și aprinde tensiuni în regiune.”, potrivit .

El spune în mod specific că alte țări se vor uita mai ales la ce scrie BBC în legătură cu evenimentele din regiune. Despre modul în care o rachetă trasă din Gaza ar putea provoca atât de multe pagube, Hagari a spus:

„Existența propulsorului a făcut ca aceasta să fie o explozie mai mare decât cea a focosului în sine. Și asta a provocat pagubele.”

Armata israeliană a susținut că aproximativ 450 de rachete palestiniene nu au ajuns la ținte din 7 octombrie când au fost trase asupra Israelului din interiorul Fâșiei Gaza și că explozia la spital a fost cauzată de un exemplu în acest sens. IDF susține că racheta a fost trasă din spatele spitalului și că a interceptat un apel cu palestinienii care discutau despre eșecul lansării.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a spus că afirmațiile conform cărora Israelul ar fi lovit spitalul sunt „false și fără temei”:

„În primul rând, am verificat și confirmat că nu a existat niciun atac IDF pe uscat, pe mare sau pe aer în urma căruia să fi fost lovit spitalul.

În al doilea rând, sistemul nostru radar a urmărit rachetele trase de teroriști din interiorul Gazei în momentul exploziei. Vă voi arăta analiza traiectoriei de la barajul de rachete care confirmă că rachetele au fost trase în imediata apropiere a spitalului.

În plus, există două videoclipuri independente care arată eșecul lansării rachetei și continuarea zborului rachetei către sol cu cădere în Fâșia Gaza în complexul spitalului.

În al treilea rând, avem informații, unele care vor fi împărtășite aici, despre comunicarea dintre teroriști care vorbesc despre rachetele de tragere greșite. Teroriștii își dau seama că racheta nu a fost bine lansată și au făcut referire specifică la spitalul al-Ahli al-Arabi.”