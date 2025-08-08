B1 Inregistrari!
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni

Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 17:48
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin

Președintele rus Vladimir Putin ar putea opta pentru o țară europeană ca loc de întâlnire cu liderul american Donald Trump.

Potrivit Fox News, propunerea a venit din partea Kremlinului, iar discuțiile sunt în stadiul preliminar.

Cuprins:

  • Ce țară ar fi ales Putin în locul Emiratelor
  • Ce semnal de alarmă trage Ucraina

Ce țară ar fi ales Putin în locul Emiratelor

Putin ar prefera Ungaria în locul Emiratelor Arabe Unite pentru o eventuală întâlnire cu Donald Trump, potrivit Fox News, citat de către Baha. Alegerea arată confortul strategic și apropierea pe care liderul rus îl are față de Viktor Orban, într-o țară membră NATO cu relații privilegiate cu Rusia.

„Putin a ales Ungaria în locul Emiratelor Arabe Unite ca locație preferată pentru întâlnirea cu Donald Trump”, relatează Fox News, citat de Baha.

În prezent planurile sunt încă în fază de discuție, nu există un calendar oficial confirmat, însă o fereastră posibilă ar putea fi la sfârșitul săptămânii viitoare. Alte locații luate în calcul sunt Elveția, Roma sau Turcia, semn că ar exista foarte mulți mediatori.

Ce semnal de alarmă trage Ucraina

Pe fondul negocierilor, Kievul a transmis un mesaj către posibilii organizatori ai întâlniri. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat că orice înțelegere care ar presupune cedarea de teritorii către Rusia trebuie validată prin referendum, potrivit Constituției Ucrainei.

„Orice concesie teritorială către Rusia trebuie aprobată prin referendum național, conform Constituției Ucrainei” a transmis Volodimir Zelenski, potrivit Baha.

Această poziție blochează potențialele negocieri directe dintre SUA și Rusia cu privire la Ucraina, fără implicarea directă a autorităților din Kiev.

Dacă va avea loc, această întâlnire ar reprezenta prima întâlnire de rang înalt între cei doi lideri de la începutul invaziei din Ucraina.

