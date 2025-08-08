B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump

Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 13:23
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a răspuns întâlnirii de miercuri dintre emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce își dorește Zelenski
  • Relațiile cu liderii europeni

Ce s-a întâmplat

Zelenski a intensificat contactele cu principalii lideri europeni, cu care a convenit asupra necesităţii ca Europa şi Ucraina să nu fie lăsate deoparte în contactele cu Rusia pe care Washingtonul le pregăteşte pentru a negocia încheierea războiului, conform Știrile ProTv.

„Toată lumea ştie cu siguranţă că în Rusia toate deciziile cheie sunt luate de o singură persoană. Şi că această persoană se teme de sancţiunile SUA. Şi că este corect ca Ucraina să fie parte în aceste negocieri. Războiul Rusiei este împotriva Ucrainei, împotriva independenţei noastre ca simbol al independenţei tuturor naţiunilor europene”, a spus Zelenski la finalul zilei de joi.

Ce își dorește Zelenski

Preşedintele Ucrainei a subliniat pe parcursul zilei de joi sprijinul european şi a evitat comentariile laudative la adresa lui Trump, care caracterizau până miercuri toate intervenţiile sale publice despre sfârşitul războiului.

El a adăugat că întâlnirea cu Putin pe care o pregăteşte SUA trebuie să fie una trilaterală, la care să fie prezent şi el.

De asemenea, Vladimir Putin a declarat joi că ar putea avea o întâlnire faţă în faţă cu Donald Trump în zilele următoare şi a insistat să excludă o întâlnire în care să fie prezent şi Volodimir Zelenski, atât timp cât unele dintre cerinţele Rusiei nu sunt îndeplinite pentru a avansa spre un final convenit al războiului.

„Îi sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru deschiderea sa în a căuta soluţii reale. Aici în Ucraina avem încredere că se poate pune capăt acestui război cu o pace durabilă. Dar fiecare pas trebuie să fie gândit cu atenţie pentru a-şi atinge obiectivul”, a mai afirmat Zelenski.

Relațiile cu liderii europeni

Preşedintele ucrainean a vorbit joi cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, cu cancelarul german, Friedrich Merz şi cu premierul italian, Giorgia Meloni.

Zelenski a informat și despre contacte între consilierii de securitate naţională ai Ucrainei, ai ţărilor europene şi ai SUA, care urmează să continue vineri.

Totodată, liderul ucrainean a informat că intenţionează să se întâlnească în următoarele zile cu mai mulţi lideri europeni.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Externe
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Externe
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște
Externe
Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște
Jaf supraestimat. Un hoț a furat un ceas de la un turist, însă acesta valora mult mai puțin decât ar fi crezut
Externe
Jaf supraestimat. Un hoț a furat un ceas de la un turist, însă acesta valora mult mai puțin decât ar fi crezut
Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia
Externe
Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Externe
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Externe
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
Externe
O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Externe
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Externe
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Ultima oră
14:32 - Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
14:29 - Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
14:26 - Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
14:22 - Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
14:18 - Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
14:02 - Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
14:00 - Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
13:39 - Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
13:26 - Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
12:59 - Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște