Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a răspuns întâlnirii de miercuri dintre emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi liderul de la Kremlin, Vladimir .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce își dorește Zelenski

Relațiile cu liderii europeni

Ce s-a întâmplat

Zelenski a intensificat contactele cu principalii lideri europeni, cu care a convenit asupra necesităţii ca Europa şi Ucraina să nu fie lăsate deoparte în contactele cu Rusia pe care Washingtonul le pregăteşte pentru a negocia încheierea războiului, conform

„Toată lumea ştie cu siguranţă că în Rusia toate deciziile cheie sunt luate de o singură persoană. Şi că această persoană se teme de sancţiunile SUA. Şi că este corect ca Ucraina să fie parte în aceste negocieri. Războiul Rusiei este împotriva Ucrainei, împotriva independenţei noastre ca simbol al independenţei tuturor naţiunilor europene”, a spus Zelenski la finalul zilei de joi.

Ce își dorește Zelenski

Preşedintele Ucrainei a subliniat pe parcursul zilei de joi sprijinul european şi a evitat comentariile laudative la adresa lui , care caracterizau până miercuri toate intervenţiile sale publice despre sfârşitul războiului.

El a adăugat că întâlnirea cu Putin pe care o pregăteşte SUA trebuie să fie una trilaterală, la care să fie prezent şi el.

De asemenea, Vladimir Putin a declarat joi că ar putea avea o întâlnire faţă în faţă cu Donald Trump în zilele următoare şi a insistat să excludă o întâlnire în care să fie prezent şi Volodimir Zelenski, atât timp cât unele dintre cerinţele Rusiei nu sunt îndeplinite pentru a avansa spre un final convenit al războiului.

„Îi sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru deschiderea sa în a căuta soluţii reale. Aici în Ucraina avem încredere că se poate pune capăt acestui război cu o pace durabilă. Dar fiecare pas trebuie să fie gândit cu atenţie pentru a-şi atinge obiectivul”, a mai afirmat Zelenski.

Relațiile cu liderii europeni

Preşedintele ucrainean a vorbit joi cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, cu cancelarul german, Friedrich Merz şi cu premierul italian, Giorgia Meloni.

Zelenski a informat și despre contacte între consilierii de securitate naţională ai Ucrainei, ai ţărilor europene şi ai SUA, care urmează să continue vineri.

Totodată, liderul ucrainean a informat că intenţionează să se întâlnească în următoarele zile cu mai mulţi lideri europeni.