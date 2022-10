Ramzan Kadîrov, umilit de Kremlin: „În momente dificile, emoţiile trebuie să fie excluse”

Ramzan Kadîrov a făcut un apel la folosirea unor arme nucleare de putere slabă în Ucraina, în acest weekend, sub influenţa emoţiei, consideră luni Kremlinul, notează AFP.

Poziție fermă a Kremlinului

”În momente dificile, emoţiile trebuie să fie excluse (…) Noi preferăm să facem evaluări (ale situaţiei) măsurate şi obiective”, precizează Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Totodată, Peskov laudă ”contribuţia eroică” a lui Ramzan Kadîrov în ofensiva militară rusă din Ucraina.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a îndemnat sâmbătă armata rusă să folosească ” ” în Ucraina, unde armata rusă se află în dificultate în anumite regiuni, informează .

Acum câteva săptămâni, Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a venit cu un mesaj special, adresat mamelor din republică. Omul lui Putin a încercat să le convingă să-și păstreze calmul, pentru că planul de mobilizare a fost deja depășit. Politicianul este convins că nu este voie de noi recrutări, în țară pe care o conduce.

Planul de recrutare, depășit cu 254%, în Cecenia

„Planul de recrutare în Republica Cecenă a fost depășit cu 254%. Astfel de cifre au fost atinse mai devreme datorită formării de noi unități ale Ministerului Apărării al Federației Ruse. Toți candidații pentru serviciu treceau prin Comisariatul Militar. Am lucrat la , chiar înainte de anunțul mobilizării parțiale.

În plus, republica are o rezervă de mii de voluntari care, dacă este necesar, se pot alătura rândurilor apărătorilor Patriei. Locuitorii nu știau încă că pot apărea astfel de probleme, iar noi am rezolvat deja totul. Așadar, fac apel la poporul Republicii Cecene, în special la mamele noastre iubite și respectate, să își păstreze calmul”, explică Kadîrov pe Telegram, citat de