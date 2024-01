Ramzan Kadyrov, primit de Putin la Moscova, în pofida speculațiilor privind starea sa de sănătate. Ce au discutat cei doi (VIDEO)

Joi, 28 septembrie, la Kremlin, a avut o întâlnire cu Ramzan Kadîrov, într-o posibilă încercare de a clarifica speculațiile cu privire la starea de sănătate a liderului cecen. Această informație a fost raportată de către sursele The Moscow Times și Reuters.

La începutul acestei luni, pe platformele de socializare au circulat informații neconfirmate despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov, sugerând că ar putea avea probleme grave la rinichi sau chiar că ar fi decedat. În replică, Kadîrov a ales să posteze mai multe videoclipuri pe aplicația de mesagerie Telegram, demonstrând astfel că se află într-o stare de sănătate bună și este în viață, scrie .

La întâlnirea de joi desfășurată la Kremlin, Vladimir Putin a exprimat elogii pentru rezultatele economice remarcabile ale regiunii pe care o conduce și i-a propus liderului cecen să discute „o serie de chestiuni”. Șeful statului rus a subliniat că în Cecenia se observă o „evoluție pozitivă”, cu contribuții semnificative din partea lui Kadyrov și a echipei sale. În timpul întâlnirii, Kadyrov a fost surprins în timp ce îi înmâna lui Putin niște documente dintr-un dosar.

„Mă mândresc cu (…) rezultate bune”, a afirmat Kadîrov, precizând că „în fiecare zi luăm prizonieri, distrugem echipamente” în războiul din Ucraina. „Soldații au în prezent un moral bun”, a adăugat el. „Nu au probleme de comunicare sau de echipament”, a mai susținut liderul cecen.

Presa de stat a prezentat discuția dintre Putin și Kadîrov ca fiind „o întrevedere de mare importanță, care va clarifica numeroase aspecte”. Până în prezent, Kremlinul a evitat să facă vreo declarație cu privire la starea de sănătate a lui Kadîrov, în ciuda informațiilor răspândite.

