Acasa » Externe » Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump

Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 23:55
Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
Foto: Pixabay

Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul pe 2024 privind drepturile omului, semnalând restricții tot mai mari asupra libertății de exprimare în state europene precum Germania, Franța și Regatul Unit.

Documentul, parțial redactat sub administrația Biden, a fost modificat pentru a reflecta prioritățile președintelui Donald Trump, ceea ce a stârnit critici privind obiectivitatea sa, relatează Reuters, citat de către Agerpres.

Cuprins:

  • Care sunt avertismentele privind Europa
  • Care sunt prioritățile politice din document

Care sunt avertismentele privind Europa

Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA arată „deteriorarea” situației drepturilor omului în multe țări europene, conform surselor citate. Germania, Regatul Unit și Franța sunt menționate în mod special ca având probleme semnificative în ultimul an.

În ceea ce privește Franța, Washingtonul semnalează „restricții severe asupra libertății de exprimare” și o creștere a actelor de antisemitism. În Regatul Unit, îngrijorările se concentrează pe noua lege privind siguranța online, criticată de rețeaua socială X a lui Elon Musk.

Un oficial american a declarat, sub protecția anonimatului, că SUA plănuiește „discuții deschise cu partenerii și aliații noștri despre ceea ce considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase”.

Vicepreședintele JD Vance a generat reacții critice în Germania și Europa, după ce, la Conferința de Securitate de la München, a spus că libertatea de exprimare este „în regres” pe continent și a exprimat opinii apropiate de partidul german AfD, considerat extremist de dreapta.

Care sunt prioritățile politice din document

Raportul a fost parțial redactat în timpul mandatului fostului președinte democrat Joe Biden, dar a fost modificat pentru a reflecta politica externă a administrației Trump, inclusiv opoziția față de programele de diversitate sau avort.

Documentul menționează că a fost „simplificat pentru a fi mai util și mai accesibil” și pentru a se conforma ordinelor executive ale administrației Trump.

Conform Reuters, această abordare se aliniază tendinței de a se distanța de promovarea tradițională a democrației și a drepturilor omului, considerate o ingerință, și de a aplica criticile în mod selectiv, în funcție de relațiile bilaterale.

