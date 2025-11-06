Război în Orientul Mijlociu. a anunțat că a declanșat o serie de operațiuni împotriva unor ținte Hezbollah din regiunea de sud a Libanului.

Război în Orientul Mijlociu

Armata israeliană a anunțat că a demarat o nouă operațiune de război în Orientul Mijlociu. IDF a început să lovească mai multe ținte ale Hezbollah, din . În acest context, locuitorii civili din mai multe sate din zonă au fost îndemnați să-și evacueze locuințele, informează AFP.

„Armata israeliană a lansat o serie de lovituri contra unor ţinte militare ale Hezbollah în sudul Libanului”, a anunţat IDF într-un comunicat.

Anterior atacului, purtătorul de cuvânt în limba arabă, Avichay Adraee, a transmis un mesaj pe platforma socială X. Acesta a anunțat că „armata israeliană va lovi în curând infrastructurile militare ce aparţin organizaţiei teroriste Hezbollah în tot sudul Libanului”. se dorește a fi un răspuns la tentativele organizaţii de a relua operaţiunile sale în regiune.

În acest context, el i-a îndemnat pe locuitorii satelor Aita al-Jabal, al-Taybeh şi Tayr Debba să-şi părăsească imediat locuinţele.

Earlier, the Israeli Air Force (IAF) conducted a series of airstrikes targeting Hezbollah targets in southern Lebanon. — OSINTWarfare (@OSINTWarfare)

Hezbollah respinge negocierile cu guvernul israelian

Război în Orientul Mijlociu. Organizaţia şiită pro-iraniană Hezbollah din Liban susţine că respectă armistițiul încheiat la sfârşitul lui noiembrie 2024. Organizația și-a afirmat joi „dreptul legitim” de a se apăra de Israel. Liderii grupării au respins orice negociere politică cu regimul de la Tel Aviv.

Armata israeliană continuă să atace frecvent bastioane ale grupării de pe teritoriul libanez. Aceasta în ciuda armistițiului încheiat de cele două părți în urmă cu aproape un an. Israelul susține că prin aceste acțiuni dorește să împiedice Hezbollah să-şi refacă capacităţile militare.

Zilele trecute premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Hezbollah că încearcă să se reînarmeze. Totodată, ministrul apărării israelian, Israel Katz, l-a învinuit pe preşedintele libanez Joseph Aoun că tergiversează dezarmarea grupării.

În replică, președintele Aoun şi-a reiterat oferta de negociere cu guvernul israelian. El a declarat că Benjamin Netanyahu nu a răspuns la propunerea sa şi îşi continuă loviturile.