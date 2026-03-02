Armata Statelor Unite a raportat cel de-al patrulea soldat ucis în conflictul din Orientul Mijlociu. De partea cealaltă, presa din Iran anunță moartea văduvei ayatolahului Ali Khamenei.

Armata Statelor Unite raportează cel de-al patrulea militar ucis

a anunţat luni, 2 martie, moartea celui de-al patrulea militar american în cu Iranul, declanșat la finalul săptămânii, transmite AFP. Armata Statelor Unite a transmis această informație, prin CENTCOM – comandamentul militar pentru . Oficialii militari nu au dat detalii despre identitatea soldatului.

De altfel, există o practică potrivit căreia, mai întâi este anunțată familia victimei. Potrivit sursei citate, este vorba despre unul dintre miltiarii care au fost grav răniți în riposta trupelor iraniene la loviturile americane și israeliene, declanșate asupra Teheranului.

Anterior, duminică, 1 martie, centrul de comandă a transmis că există trei victime, soldați morți, în rândul forțelor americane. Alți cinci militari au fost răniți grav în confruntările care au avut loc.

Tot luni, comandamentul Central al SUA a anunțat că trei dintre avioanele sale de vânătoare F-15 au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7.00. Cele trei avioane F-15E Strike Eagles zburau în susținerea operațiunii Epic Fury.

Văduva ayatolahului Khamenei a murit

În atacul lansat de armata Statelor Unite împotriva mai multor lideri iranieni, sâmbătă dimineața, a fost rănită foarte grav și văduva ayatolahului . Aceasta se afla împreună cu liderul suprem al Iranului, care a fost ucis în ata, în reședința din capitala iraniană. Teheran.

Luni, presa iraniană a anunțat că Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, care se afla în comă, ca urmare a rănilor primite, a murit. Ea avea 79 de ani a indicat agenţia de presă Tasnim, preluate de AFP.

Se presupune că în același atac, lansat sâmbătă, asupra reședinței ayatolahului, de la Teheran, și-ar fi pierdut viața și fiul acestuia.