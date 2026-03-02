B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Statele Unite raportează al patrulea militar ucis în acțiune. Văduva ayatolahului Khamenei a murit din cauza rănilor

Război în Orientul Mijlociu. Statele Unite raportează al patrulea militar ucis în acțiune. Văduva ayatolahului Khamenei a murit din cauza rănilor

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 16:53
Război în Orientul Mijlociu. Statele Unite raportează al patrulea militar ucis în acțiune. Văduva ayatolahului Khamenei a murit din cauza rănilor
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Armata Statelor Unite raportează cel de-al patrulea militar ucis
  2. Văduva ayatolahului Khamenei a murit

Armata Statelor Unite a raportat cel de-al patrulea soldat ucis în conflictul din Orientul Mijlociu. De partea cealaltă, presa din Iran anunță moartea văduvei ayatolahului Ali Khamenei.

Armata Statelor Unite raportează cel de-al patrulea militar ucis

Pentagonul a anunţat luni, 2 martie, moartea celui de-al patrulea militar american în războiul cu Iranul, declanșat la finalul săptămânii, transmite AFP. Armata Statelor Unite a transmis această informație, prin CENTCOM – comandamentul militar pentru Orientul Mijlociu. Oficialii militari nu au dat detalii despre identitatea soldatului.

De altfel, există o practică potrivit căreia, mai întâi este anunțată familia victimei. Potrivit sursei citate, este vorba despre unul dintre miltiarii care au fost grav răniți în riposta trupelor iraniene la loviturile americane și israeliene, declanșate asupra Teheranului.

Anterior, duminică, 1 martie, centrul de comandă a transmis că există trei victime, soldați morți, în rândul forțelor americane. Alți cinci militari au fost răniți grav în confruntările care au avut loc.

Tot luni, comandamentul Central al SUA a anunțat că trei dintre avioanele sale de vânătoare F-15 au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7.00. Cele trei avioane F-15E Strike Eagles zburau în susținerea operațiunii Epic Fury.

Văduva ayatolahului Khamenei a murit

În atacul lansat de armata Statelor Unite împotriva mai multor lideri iranieni, sâmbătă dimineața, a fost rănită foarte grav și văduva ayatolahului Ali Khamenei. Aceasta se afla împreună cu liderul suprem al Iranului, care a fost ucis în ata, în reședința din capitala iraniană. Teheran.

Luni, presa iraniană a anunțat că Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, care se afla în comă, ca urmare a rănilor primite, a murit. Ea avea 79 de ani a indicat agenţia de presă Tasnim, preluate de AFP.

Se presupune că în același atac, lansat sâmbătă, asupra reședinței ayatolahului, de la Teheran, și-ar fi pierdut viața și fiul acestuia.

Tags:
Citește și...
Macron anunță o nouă cursă a înarmării. Franța își mărește arsenalul nuclear
Externe
Macron anunță o nouă cursă a înarmării. Franța își mărește arsenalul nuclear
Război în Orientul Mijlociu. Cipru nu vrea să fie implicat în conflictul cu Iran. Solicitare pentru guvernul britanic
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Cipru nu vrea să fie implicat în conflictul cu Iran. Solicitare pentru guvernul britanic
Pățaniile românilor evacuați prin Egipt: „Exploziile erau foarte, foarte violente. Vă spun sincer, şi acum îmi tremură mâinile”
Externe
Pățaniile românilor evacuați prin Egipt: „Exploziile erau foarte, foarte violente. Vă spun sincer, şi acum îmi tremură mâinile”
Paradisul fiscal Dubai se clatină după atacurile Iranului. Investitorii străini, în alertă: „Niciodată nu ne-am imaginat…”
Externe
Paradisul fiscal Dubai se clatină după atacurile Iranului. Investitorii străini, în alertă: „Niciodată nu ne-am imaginat…”
Tensiuni între Washington și Londra. Trump, „foarte dezamăgit” de ezitarea lui Keir Starmer privind baza Diego Garcia
Externe
Tensiuni între Washington și Londra. Trump, „foarte dezamăgit” de ezitarea lui Keir Starmer privind baza Diego Garcia
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost în România. Unde a fost văzut și ce a făcut aici
Externe
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost în România. Unde a fost văzut și ce a făcut aici
Descoperire macabră în Italia. Cine este românca găsită moartă într-o clădire abandonată și cum arată (FOTO)
Externe
Descoperire macabră în Italia. Cine este românca găsită moartă într-o clădire abandonată și cum arată (FOTO)
Țărnea (MAE): Variante sigure de repatriere din Orientul Mijlociu nu există acum. Situația e gravă / 10-15% din totalul românilor blocați sunt minori (VIDEO)
Externe
Țărnea (MAE): Variante sigure de repatriere din Orientul Mijlociu nu există acum. Situația e gravă / 10-15% din totalul românilor blocați sunt minori (VIDEO)
Mai multe avioane militare americane s-au prăbușit în Kuweit. Imagini cu momentul impactului devastator (VIDEO)
Externe
Mai multe avioane militare americane s-au prăbușit în Kuweit. Imagini cu momentul impactului devastator (VIDEO)
400 de scrisori din America au ajuns pe frontul din Ucraina: „Mi-e dor de tata”. Ce mesaje au primit soldații ucraineni
Externe
400 de scrisori din America au ajuns pe frontul din Ucraina: „Mi-e dor de tata”. Ce mesaje au primit soldații ucraineni
Ultima oră
18:06 - Macron anunță o nouă cursă a înarmării. Franța își mărește arsenalul nuclear
17:58 - Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare
17:42 - Cupa Mondială din SUA arde la buzunare. Suporterii plătesc sume uriașe pentru a fi alături de echipele favorite
17:35 - Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi
17:23 - Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan
16:57 - În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
16:42 - EXCLUSIV: Cât de adânc poate lovi Iranul în Europa? Este baza de la Deveselu o țintă? Ce spune fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
16:28 - Război în Orientul Mijlociu. Cipru nu vrea să fie implicat în conflictul cu Iran. Solicitare pentru guvernul britanic
16:26 - Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
16:00 - Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: „Am crezut că sunt în iad. Este horror”