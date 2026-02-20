Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, ar putea efectua o vizită oficială în România anul acesta. Potrivit unor surse B1TV, discuțiile cu Washington sunt în desfășurare atât pentru prezența lui Rubio la București, cât și pentru o posibilă întâlnire între președintele Nicușor Dan și Donald Trump la Casa Albă.

Conform unor surse politice, vizita ar putea fi programată pentru luna mai, iar negocierile pentru o fereastră în agenda șefului diplomației americane continuă. Întâlnirea dintre Rubio și oficialii români a avansat chiar ieri, cu ocazia primei reuniuni a Consiliului Păcii.

Marco Rubio, vizită oficială în România: Ce discuții au loc între România și SUA

Surse diplomatice confirmă că, în acest moment, se lucrează intens la organizarea întâlnirii cu Marco Rubio. La Palatul Cotroceni există chiar și un grup de lucru dedicat, care analizează subiecte de interes comun pentru România și SUA, pregătind astfel discuțiile oficiale pe care Rubio le va avea cu președintele României.

Va merge Nicușor Dan la Casa Albă după vizita lui Rubio?

Se pare că, după vizita lui Marco Rubio în România, președintele ar urma să efectueze o deplasare oficială în Statele Unite. Acolo este pregătită și întâlnirea cu președintele Donald Trump, iar agenda celor doi lideri este deja conturată prin negocieri între ambasade și discuții tehnice.

Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio

Președintele Nicușor Dan a avut , joi, cu Marco Rubio, în timpul vizitei sale la Washington, cu ocazia reuniunii inaugurale a Consiliului de Pace al lui Donald Trump.

Întrebat despre subiectele abordate, președintele a declarat:

„În tipul acesta de reuniuni, sunt mai mult chestiuni de politețe între diverși participanți, am discutat cu multă lume de-aici, din multe zone ale lumii, dar în ce privește relația cu SUA, e o relație diplomatică care se face prin MAE, prin întâlniri tehnice, vizite ale miniștrilor aici, prin ambasadă și este un dosar care crește și care are multe paliere”.