Război în Ucraina: Forțele ucrainene au reușit să captureze o poziție a armatei ruse în regiunea Herson și au distrus un depozit de muniții (FOTO, VIDEO)

Ucrainenii au capturat o poziție a forțelor armate ruse , împreună cu un transportor blindat BMP-2 IFVși au distrus un depozit de muniție al Moscovei în Oleșkî.

De asemenea, în imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă cum poziții ale rușilor ard undeva între orașul Oleșkî și Radensk în Herson.

Yevhen Rișciuk, primarul orașului Oleșkî, a transmis că a fost detonat un depozit cu muniție al ocupanților ruși, informează Ukrainska Pravda.

Totodată, purtătorul de cuvânt al administrației militare de la Odesa, Serghei Bratciuk a declarat că în regiunea Oleșkî echipamentul invadatorilor a fost distrus.

Cu toate acestea, comandantul Armatei Ucrainei, generalul Valerii Zalujnîi, a declarat că în perioada 31 august – 2 septembrie, au distrus opt tancuri rusești T-72, un vehicul de luptă de infanterie, un obuzier autopropulsat Akatsiya și alte echipamente în valoare de aproape 26,5 milioane de dolari.

Something Russian is yet again burning after strikes, somewhere between Oleshky and Radensk.

