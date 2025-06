Război în Ucraina. Kievul a pierdut al treilea avion F-16 de la intrarea în serviciu

Un avion de tip F-16 a fost lovit în zbor, iar pilotul a murit, înainte să apuce să se catapulteze într-unul dintre „cele mai masive” atacuri rusești, de la începutul războiului. Armata rusă a lansat împotriva Ucrainei 477 de drone şi 60 de rachete.

Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat, într-un mesaj pe Telegram, că pilotul a folosit toate armele de la bordul avionului F-16 și a reușit să doboare șapte ținte aeriene. Potrivit mesajului în timp ce dobora ultima ţintă, avoionul a fost avariat şi a început să piardă altitudine. Pilotul a murit înainte să apuce să se catapulteze.

Este cel de-al treilea avion de vânătoare F-16, aflat în dotarea armatei Ucrainei, distrus în război, de la desfășurarea acestor aeronave, în 2024, după cum precizează Forțele Aeriene.

Presa ucraineană relatează că este vorba despre pilotul Maksîm Ustîmenko, în vârstă de 29 de ani, care avea un fiu în vârstă de patru ani.

„Maksîm era un bărbat de fier care se străduia mereu să fie cel mai bun, cel mai bun în apărarea Ucrainei”, a afirmat mama unui alt pilot Andrii „Juice” Plişcikov, mort în război încă din 2023, declarat erou al Ucrainei.

💔 A photo of fallen F-16 pilot Maksym Ustymenko has been published

“He had a 4-year-old son,” wrote the widow of another Ukrainian pilot, Oleksii Mesia, who was killed last year.

