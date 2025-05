Reacția lui Andrew Tate după ce procurorii britanici l-au pus sub acuzare. „Vor să-mi închidă gura” (VIDEO)

Andrew Tate a reacționat în urm de a-l pe el și fratele său pune sub acuzare. Acesta a scris într-o postare pe X că autoritățile vor „să îi închidă gură” pentru că a spus adevărul.

a scris că el spune adevărul și că acesta ar fi motivul principal pentru care procurorii britanici vor să-l pună sub acuzare, conform

„Vor să-mi închidă gura pentru că spun adevărul. Dacă mințeam, atunci mi-ar fi dat voie să vobesc. Mereu au dovedit că se tem atunci când am ceva de zis. Dacă eram un mincinos mi s-ar fi permis să scriu sau să spun tot felul de gunoaie. Dar, până acum s-a dovedit că nu sunt un mincinos ci un bărbat care știe ce se va întâmpla. Pentru acest motiv se tem de mine.

Dacă ați înțelege sclavia sub care trăim, dacă înțelegeți că au fost ascunse idei și adevărul pentru o perioadă foarte lungă. Tot ce vi se spune sunt niște minciuni.

Totuși, este imposibil să vi se ascundă mereu adevărul. În final nu ni se poate interzice să căutăm și să aflăm adevăru. Sunt inamicul public numărul 1. Se încearcă să li se închidă gura oamenilor de la academia mea. De ce? Pentru că vă învăț cum să faceți bani. Sper că înțelegeți spre ce se îndreaptă această lume. Să aflați adevărul”, a scris Andrew Tate pe X.

