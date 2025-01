Reacția lui Trump când a găsit scrisoarea lăsată de Joe Biden: „Ar fi putut trece ani” (VIDEO)

Președintele american Donald Trump a descoperit scrisoarea lăsată de predecesorul său Joe Biden, în unul dintre sertarele biroului, chiar în timp ce semna o serie de ordine executive la Biroul Oval al Casei Albe

Donald Trump se afla în proces de semnare a zecilor de ordine executive când a fost întrebat de scrisoarea de la Biden, potrivit foxnews.com.

„Se prea poate să fi lăsat. Nu obișnuiesc să o lase pe birou? Nu știu”, a spus Trump înainte de a descoperi un plic alb pe care scria „47”.

„Ar fi putut trece ani înainte să găsim chestia asta”, a mai spus noul președinte al SUA.

Republicanul i-a tachinat pe cei prezenți și le-a sugerat să citească scrisoarea împreună, înainte de a redeveni serios.

President Trump finds letter from President Biden left for him in the Resolute desk in the Oval Office.

— CSPAN (@cspan)