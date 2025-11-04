Regele Charles i-a oferit lui David Beckham titlu de cavaler. Fostul jucător, în vârstă de 50 de ani, a fost recunoscut pentru performanțele sale în domeniul sportiv, dar și pentru implicarea în acte de caritate. Ceremonia de primire a titlului a avut loc la Castelul Windsor.

Ce i-a spus Regele Charles lui David Beckham la ceremonie

Costumul purtat de David Beckham a atras toate privirile. Ținuta a fost specială nu doar pentru că a marcat un moment important pentru fostul spotiv, dar și pentru că a fost confecționat de soția sa, . Aceasta din urmă a devenit Lady Beckham și și-a însoțit partenerul la marele eveniment.

Întrebat dacă a reușit să vorbească cu regele în timpul ceremoniei, Beckham a spus: „A fost destul de impresionat de costumul meu. Este cel mai elegant bărbat (n.r Regele Charles) pe care îl cunosc, așa că a inspirat destul de multe dintre ținutele mele de-a lungul anilor și cu siguranță a inspirat acest look. A fost făcut de soția mea. M-am uitat la fotografii vechi cu el, în costume de seară, și mi-am zis: «OK, asta vreau să port, așa că i l-am dat soției mele și ea a făcut-o»”.

Cum l-a făcut pe David Beckham să se simtă primirea titlului de cavaler

Referindu-se la performanțele sale sportive, David Beckham a spus că o parte din succes se datorează și norocului pe care l-a avut. Și, deși a adunat numeroase premii de-a lungul carierei sale, iar stadioane întregi l-au aplaudat, primirea titlului de cavaler este reușita care l-a făcut cel mai mândru.

„Evident, am fost norocos în cariera mea să fi câștigat ceea ce am câștigat și să fi făcut ceea ce am făcut. Dar să primești o astfel de onoare, cea de cavaler, este dincolo de orice aș fi crezut vreodată că aș putea primi.

Ca să fiu sincer, un tânăr băiat din East End-ul Londrei, născut în Leytonstone, să fie onorat aici, la Castelul Windsor, de Majestatea Sa Regele – cea mai importantă și mai respectată instituție din lume – este un moment deosebit. Acesta este, fără îndoială, momentul de care sunt cel mai mândru”, a mai spus Beckham, potrivit .

View this post on Instagram

Ce l-a motivat pe David Beckham să se implice în activități caritabile

David Beckham s-a referit la primirea titlului de cavaler ca la o „uriașă onoare”. Această distincție vine ca urmare a carierei sale sportive și implicării în munca filantropică. Fostul fotbalist susține că nu i-a fost greu să facă acte de caritate, aste și pentru că lumea părea că îi ascultă și urmează ideile.

„Cred că este în mare parte datorită carierei pe care am avut-o, echipelor pentru care am jucat, respectului pe care l-am câștigat. Cred că de aceea oamenii mă ascultă și cred că este un instrument foarte puternic în domeniul caritabil. Am descoperit că pot face schimbări cu ajutorul proiectelor în care m-am implicat și cred că de aceea este atât de important pentru mine.

Toate lucrurile pe care le fac, le fac din dragoste. Nu le fac pentru că sunt obligat să le fac, nu le fac pentru că trebuie să le fac”, a mai spus Beckham.