Ședință de guvern la Palatul Victoria. Ilie Bolojan a convocat miniștrii pentru a analiza și adopta mai multe proiecte de acte normative. Totodată, în jurul orei 11.00, noul vicepremier Oana Gheorghiu va depune jurământul la .

Premierul Ilie Bolojan a convocat miniștrii pentru a analiza și adopta mai multe proiecte de . Ședința de Guvern are pe ordinea de zi un proiect de lege privind înfiinţarea Universităţii „Tomis” din Constanţa.

„Prin aprobarea legii de înfiinţare, «Fundaţia Gaudeamus» – Universitatea Tomis din Constanţa nu mai este o fundaţie non-profit, ci devine o instituţie de învăţământ superior de sine stătătoare, cu personalitate juridică, care funcţionează cu finanţare şi patrimoniu privat, cu denumirea Universitatea «Tomis» din Constanţa”, se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ

Odată cu adoptarea actului normativ, , devine o instituţie de învăţământ superior. Aceasta este o persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Alte acte normative pe agenda guvernului

Un alt proiect de lege aflat pe ordinea de zi ședința de guvern prevede modificarea şi completarea Legii nr. 236/2022. Este vorba despre actul normativ care reglementează supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare.

„Potrivit prevederilor proiectului de lege, societăţile de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) vor lua măsurile necesare pentru a-şi adapta modelele de afaceri, astfel încât să asigure corelarea cu noile cerinţe de compensare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/29871, şi să îşi îmbunătăţească practicile de gestionare a riscurilor, luând în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţilor lor de piaţă”, prevede expunerea de motive.

Totodată, în ședința de guvern vor fi propuse, printr-o hotărâre, normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.

„Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează mecanismele şi procedurile de achitare a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale, în sistem pilot, în cazul în care sancţiunile se aplică de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare”, conform notei de fundamentare a proiectului.

Bolojan va înlocui mai mulți prefecți în ședința de guvern

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern se vor mai afla o serie de acte normative și de reglementare. Între acestea se află și un proiect de hotărâre prin care vor fi înlocuiți mai mulți prefecți și subprefecți, conform negocierilor din coaliție.

Executivul va aproba, prin memorandum, negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii. Valoarea contractului este de 500 milioane de eur. Banii sunt destinați susținerii cofinanțării pentru proiectul Autostrada A1.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2025.

Oana Gheorghiu depune jurământul la Cotroceni

Tot joi, 30 octombrie, ziua în care este convocată o ședință de guvern, noul vicepremier Oana Gheorghiu va depune jurământul la Palatul Cotroceni. Ceremonia va avea loc în cursul acestei dimineți.

Marţi, premierul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul de viceprim-ministru. Ea îl va înlocui pe Dragoș Anastasiu care a demisionat în urma unui scandal, în luna august.

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcţia de viceprim-ministru.