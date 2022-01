Regimul de la Kremlin plănuiește o lovitură de stat în Ucraina. Care ar fi miza răsturnării guvernului

Vladimir Putin ar plănui o lovitură de stat în Ucraina, pentru a instala un președinte și un guvern pro-Moscova, acuză reprezentanții Marii Britanii.

Potrivit dezvăluirilor ministerul britanic de externe spune că omul considera potrivit este fostul parlamentar Yevhen Murayev, relatează BBC.

Ministerul britanic de externe a mai transmis că are informații legate de foști politicieni ucraineni care ar avea legătură cu serviciile secrete rusești, pe listă aflându-se 5 persoane.

”Unii dintre aceștia sunt în legătură cu ofițeri ai serviciilor de informații rusești implicați la acest moment în plănuirea unui atac”, a mai transmis MAE britanic, fără a da alte detalii.

The Foreign Office took the unusual step of naming former Ukrainian MP Yevhen Murayev as a potential Kremlin candidate | #UkraineCrisis #Russian #Nato #Sweden https://t.co/DbsniNLInG

— Harri v’Jah 🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇳🇿 (@uAlrdyKnoWaItIz) January 23, 2022