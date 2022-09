Motivul neașteptat pentru care Regina Elisabeta purta pălării. Ce ascundea accesoriul suveranei

Regreta Elisabeta a II-a a domnit timp de șapte decenii și în tot acest timp rămâne în ochii publicului. Admiratorii Majestății Sale știau că, pentru ieșire, Regina alegea întotdeauna ținute speciale pe care le asorta și cu o pălărie.

Suverana a purtat peste cinci mii de pălării

După cum a raportat ABC News, în , suverana a purtat peste cinci mii de pălării. La rândul său, biograful regal Robert Lacy a sugerat că nu era vorba deloc de gusturile Majestății Sale.

„Vedeți, pălăriile sunt în mod clar o piesă vestimentară foarte importantă pentru un monarh”, a spus expertul. „Poți spune că pentru regină, pălăria este un fel de înlocuitoare a coroanei.”

Într-un documentar despre monarhul în vârstă de 96 de ani, nora ei, Contesa de Wessex, a vorbit și despre motivația soacrei sale.

„Trebuie să iasă în evidență, astfel încât oamenii să afirme: „Am văzut-o pe regina”, a explicat Sophie, adăugând că pălăria o făcea pe Majestatea Sa să iasă în evidență în ochii celor care merg la eveniment să o privească.

„Nu uitați că atunci când apare undeva, mulțimile de oameni pot fi doi, trei, patru, precum și zece și 15 persoane, iar cineva va putea spune că a văzut pălăria Reginei când a trecut pe lângă ea.”

Ce se întâmpla cu hainele purtate de Regina Elisabeta

Biograful regal Hugo Vickers mai constată că „figura din haina de lămâie și pălărie poate fi văzută de la distanță”.

să poarte aceeași. Este bine cunoscut faptul că ținutele pe care Elisabeta nu mai plănuia să le folosească erau de obicei vândute. Pentru a evita orice speculație cu privire la proprietatea lor, Brian Howey, autorul cărții Just Not in Front of Corgis, afirmă: „Toate etichetele care pot fi găsite pe îmbrăcăminte sunt îndepărtate și orice ar putea identifica articolul ca aparținând Reginei este distrus”.