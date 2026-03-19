Iranul a lovit o rafinărie din orașul Haifa, cea mai mare din Israel, cu un tir de rachete, ca represalii la asupra complexului energetic de la South Pars.

Iranul, replică dură pentru Israel

, în nordul Israelului, a fost lovită joi de rachete iraniene. S-a întâmplat la scurt timp după ce semnalase că proiectilele se îndreaptă spre teritoriul său, transmit şi AFP. Canalul public israelian Kan a difuzat imagini ce arată o coloană de fum negru ridicându-se deasupra zonei. Rafinăria de la Haifa este cea mai importantă din ţară, iar Iranul a vizat-o ca represalii.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Ministerul Energiei dela Tel Aviv a recunoscut că rafinăria a fost lovită, însă a precizat că nu au fost produse pagube semnificative. Ministrul energiei, Eli Cohen, a spus că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru scurt timp în zonă. Ulterior, rețeaua a fost repusă în funcțiune pentru majoritatea celor afectaţi.

„Nu există pagube substanţiale la obiectivele de infrastructură israeliene”, a subliniat Cohen.

Ministerul pentru Protecţia Mediului israelian a declarat că resturi dintr-o rachetă ce fusese interceptată au căzut în Haifa. Acestea sunt examinate, evenimentul fiind considerat un incident cu materiale periculoase.

Explicațiile oficiale despre incident

Echipele de urgenţă israeliene au fost trimise la faţa locului pentru a evalua amploarea pagubelor. Din primele informații, nu s-au semnalat victime în urma loviturilor. De altfel, Iranul a avertizat anterior, autoritățile din zona Golfului Persic să-și ia măsuri de precauție deoarece va ataca sistemele energetice.

Autoritatea israeliană pentru incendii şi salvare a declarat că echipajele efectuează căutări la faţa locului. Acestea lucrau pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la instalațiile din zonă. Alte echipe verificau dacă există vreun incident implicând materiale periculoase.

Conform armatei israeliene, impacturile de la rafinăriile de petrol din Haifa au fost cauzate de fragmente căzute în urma interceptării unei rachete balistice iraniene, scrie The Times of Israel. Armata subliniază că nu au existat lovituri directe asupra instalaţiilor din oraşul de pe coasta de nord.