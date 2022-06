Republica Moldova și Ucraina ar urma să primească undă verde din partea Comisiei Europene pentru statutul de țări candidate la aderare. Georgia va fi lăsată în urmă, sugerează un document consultat de DW

Republica Moldova și Ucraina ar urma să primească undă verde din partea Comisiei Europene pentru obținerea statutului de țări candidate pentru aderarea la UE, însă Georgia va fi lăsată în urmă, sugerează un document intern consultat de Deutsche Welle.

Ucraina, Republica Moldova și Georgia și-au exprimat intenția de a se alătura blocului comunitar, iar săptămâna care a început luni este una extrem de importantă din această perspectivă. Comisarii europeni au astăzi o dezbatere orientativă, iar vineri Colegiul Comisarilor ar urma să certifice opinia Comisiei Europene, așa cum a cerut Consiliul European.

EXLCUSIVE: EU Commission „could make a distinction between Moldova/Ukraine and Georgia whereby only the first two would be granted [EU] candidate status”.

This is from an internal EU document I’ve got my hands on for .

— Jack Parrock (@jackeparrock)