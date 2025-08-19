B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită

Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 23:57
Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
Sursa Foto: hepta.ro

Serviciul de internet prin satelit Starlink, gestionat de SpaceX, compania lui Elon Musk, a avut luni o nouă întrerupere a rețelei, fiind a doua în ultimele două săptămâni.

În același timp, compania a lansat cu succes noi sateliți pentru a extinde lanțul global, anunță CNBC.

Cuprins:

  • O nouă întrerupere a rețelei Starlink
  • O rețea globală aflată în expansiune

O nouă întrerupere a rețelei Starlink

Mii de utilizatori au semnalat pe platforma Downdetector probleme de conectivitate cu Starlink, într-o pană considerată temporară. SpaceX nu a oferit imediat o explicație cu privire la motive.

Această defecțiune apare după cea din 24 iulie, care a durat câteva ore. Atunci, Michael Nicolls, vicepreședinte al diviziei de inginerie Starlink, a spus că incidentul a fost cauzat de „defecțiunea unor servicii software interne esențiale care gestionează rețeaua principală”, potrivit sursei citate.

O rețea globală aflată în expansiune

SpaceX susține că Starlink, compania lui Elon Musk oferă servicii pentru peste șase milioane de utilizatori din 140 de țări, dar nu sunt publicate informații despre rata de retenție și numărul real de abonați.

Cu mai mult de 7.000 de sateliți activi pe orbită, conform astronomului Jonathan McDowell, constelația Starlink este cea mai mare din lume, depășind orice alt competitor din domeniul internetului prin satelit.

Luni, în ziua întreruperii, SpaceX a reușit să lanseze un nou grup de sateliți de pe baza militară Vandenberg din California, întărind planurile companiei de a crește numărul lansărilor anuale de la 50 la 100.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Externe
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
Externe
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Externe
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
Externe
Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
„Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?”. Pățania unui turist român în vacanță
Externe
„Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?”. Pățania unui turist român în vacanță
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Externe
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
Externe
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Externe
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
Externe
Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Externe
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Ultima oră
23:56 - O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
23:50 - Prezența primarului Dominic Fritz la serviciu, ținută la secret de Primăria Timișoara. „Aceste informații interferează cu datele cu caracter personal” (FOTO)
23:28 - Ispita Mattia de la „Insula Iubirii”, verdict radical, după ce a aflat că Bianca ar fi interesată de banii lui. Ce mărturisiri a făcut italianul
23:25 - Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
23:15 - Andreea Bălan, criticată după ce s-a dus în fustă mini la Mănăstirea Prislop: „Extraordinar unde s-a ajuns…” (FOTO)
22:56 - Ispita Teo de la „Insula Iubirii”, mesaj după ce fanii au acuzat scenele intime dintre el și Ella ca fiind regizate. Ce a transmis bărbatul
22:54 - Un fenomen rar va avea loc pe 23 august. „Luna Neagră” va răsări odată cu soarele și va face cerul mai întunecat ca de obicei
22:38 - Detalii șocante despre tinerii care au murit în accidentul de pe A1: Ei s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ce spun șoferul și martorii
22:26 - Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
22:20 - S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația