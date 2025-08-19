Serviciul de internet prin satelit Starlink, gestionat de SpaceX, compania lui Elon Musk, a avut luni o nouă întrerupere a rețelei, fiind a doua în ultimele două săptămâni.

În același timp, compania a lansat cu succes noi sateliți pentru a extinde lanțul global, anunță .

O nouă întrerupere a rețelei Starlink

Mii de utilizatori au semnalat pe platforma Downdetector probleme de conectivitate cu Starlink, într-o pană considerată temporară. SpaceX nu a oferit imediat o explicație cu privire la motive.

Această defecțiune apare după cea din 24 iulie, care a durat câteva ore. Atunci, Michael Nicolls, vicepreședinte al diviziei de inginerie Starlink, a spus că incidentul a fost cauzat de „defecțiunea unor servicii software interne esențiale care gestionează rețeaua principală”, potrivit sursei citate.

O rețea globală aflată în expansiune

susține că Starlink, compania lui Elon Musk oferă servicii pentru peste șase milioane de din 140 de țări, dar nu sunt publicate informații despre rata de retenție și numărul real de abonați.

Cu mai mult de 7.000 de sateliți activi pe orbită, conform astronomului Jonathan McDowell, constelația Starlink este cea mai mare din lume, depășind orice alt competitor din domeniul internetului prin satelit.

Luni, în ziua întreruperii, SpaceX a reușit să lanseze un nou grup de sateliți de pe baza militară Vandenberg din California, întărind planurile companiei de a crește numărul lansărilor anuale de la 50 la 100.