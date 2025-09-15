B1 Inregistrari!
Rețeta de dulceață de prune cu care David Beckham a cucerit internetul. Cum se prepară „Beckjam”

15 sept. 2025, 23:27
Rețeta de dulceață de prune cu care David Beckham a cucerit internetul. Cum se prepară „Beckjam”
Foto: Hepta - DPA Images / Thomas Eisenhuth

Când vine vorba desăre David Beckham, cei mai mulți s-ar putea gândi la performanțele pe care le-a făcut pe terenul de fotbal. Însă, viața celebrului sportiv s-a schimbat la 180 de grade în ultimii ani, astfel că, astăzi, picioarele sale nu mai ating gazonul terenului de fotbal, ci pe cel al grădiniile sale din Cotswolds. Iar cea mai mare bucurie nu mai este un gol marcat, ci găinile, albinele și prunele coapte, cu ajutorul cărora a dat o lume întreagă peste cap.

De ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara rețeta

Dulceața de prune făcută de David Beckham, „Beckjam”, a făcut rapid înconjorul internetului, convingându-i pe mulți să o încerce sau. Atenție, însă! Odată gustată, provoacă dependență și este inevitabil să nu te reîntorci la ea.

Cum suntem în plin sezon al prunelor, ar fi chiar păcat să nu încercați să reproduceți rețeta. Cum aceasta conține un ingredient ușor atipic, ce îi oferă o savoare aparte, un borcan de gem făcut în casă poate deveni chiar o idee de cadou.

Un alt avantaj al rețetei este că ai nevoie de doar câteva ingrediente pentru a prepara:

  • 5 kg de prune coapte;
  • 1 kg de zahăr;
  • 2 lămâi bio;
  • 200 ml rom (de preferință negru, de bună calitate).

Cum se prepară dulceața de prune

Se începe prin spălarea prunelor, scoaterea sâmburilor și tăierea fructelor în sferturi. Dacă sunt foarte zemoase, cu atât mai bine.

Într-o oală mare, se așază prunele și zahărul în straturi. Oala, cu cele două ingrediente în ea, se lasă peste noapte într-un loc răcoros.

A doua zi, se gătește amestecul la foc mediu, timp de aproximativ 1 oră. Ocazional, se amestecă cu o lingură ingredientele.

În timul în care prunele se gătesc în oală, se curăță lămâile de coajă, se tăie în felii subțiri, scoțând semințele, și se adaugă în dulceață când începe să se îngroașe.

Spre final, când amestecul a căpătat textura de dulceață, se adaugă și romul, iar apoi se amestecă.

La final, dulceața se toarmă în borcane sterilizate, se închid ermetic și se lasă să se răcească lent. Pentru un plus de autenticitate, se recomandă lipirea unor etichete personalizate pe borcane.

Ce face rețeta de dulceață a lui David Beckham atât de specială

Rețeta propusă de David Bechkam nu este specială doar datorită adăugării romului, ci și pentru că vorbește despre reinventarea omului. Despre cum un mare fotbalist a ajuns să se bucure de lucruri simple, cum ar fi creșterea propriilor fructe și gătitul.

Totodată, rețeta propusă de David Beckham vorbește despre a-ți urma pasiunile, indiferent de cât de greu ar părea să excelezi într-un domeniu complet nou ție, complet diferit de tot ceea ce ai fost pregătit și antrenat să faci în anii ce au trecut.

Ce mesaje au transmis Victoria și David Beckham de aniversarea lor

Aniversarea celor 26 de ani de căsnicie a fost marcată de ambii parteneri cu câte o postare pe Instagram. În timp ce celebrul sportiv a postat fotografii de la nuntă și din primii ani ca părinți, soția lui a postat o fotografie mai veche cu cei doi, lăudând atât relația lor longegivă, cât și familia pe care au reușit să și-o întemeieze împreună.

„Încă un an, încă un capitol din povestea noastră de dragoste. Sunt atât de mândră de familia și de viața pe care am construit-o împreună. Tu și cei patru copii incredibili ai noștri mă completați. Te iubesc atât de mult”, a scris Victoria Beckham pe rețelele de socializare.

Unde a avut lco nunta Victoriei și a lui David Beckham

Victoria și David s-au căsătorit în 1999, într-un castel din Irlanda, într-un decor de basm. Rochia de mireasă a fost o creație Vera Wang cu trenă de 6 metri, iar tiara a fost realizată de bijutierul oficial al Prințesei Diana. La petrecere, Spice Girls și colegii lui David de la Manchester United au fost printre invitați.

Ani mai târziu, în documentarul Beckham lansat de Netflix, David a recunoscut cu umor că nu știe cum a ajuns să poarte un costum mov la recepție: „Cred că am urmat-o pur și simplu pe Victoria”, a spus el.

În 2024, cu ocazia aniversării a 25 de ani de căsnicie, au reîmbrăcat ținutele mov și au recreat o fotografie făcută în ziua nunții.

