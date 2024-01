 „Revoltă în masă” într-un oraș din Rusia, după ce un activist local a fost încarcerat pentru „incitare la ură” (VIDEO)

Mai multe sute de locuitori ai unui orășel din Bașkortostan, o , au intrat miercuri în conflict cu poliția, după ce un tribunal l-a condamnat pe un activist ecologist și militant pentru protecția limbii bașkir, Fail Alsynov, la patru ani de închisoare pentru „incitare la ură”, scrie .

Fail Alsynov a fost acuzat că a făcut un comentariu rasist într-un discurs împotriva căutătorilor de aur, pe care l-a susținut în cadrul unei ședințe a consiliului sătesc. Activistul a declarat, în apărarea sa, că înțelesul vorbelor sale a fost afectat de o traducere greșită din limba bașkir.

Sota, o publicație online independentă, a prezentat miercuri, după verdictul primit de Alsynov, o înregistrare video în care activistul apare încătușat în sala de judecată. El a spus: „Nu îmi recunosc vinovăția. Am luptat întotdeauna pentru justiție, pentru națiunea mea, pentru republica mea”. El a anunțat, de asemenea, că va face apel împotriva hotărârii judecătorești.

Verdictul primit în cazul lui Alsynov a declanșat proteste în Baymak de la începutul acestei săptămâni, la care au participat câteva sute de persoane. Protestatarii s-au confruntat cu trupele polițienești antirevoltă la temperaturi de -20 de grade Celsius. Ulterior, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții, potrivit OVD-Info, care monitorizează protestele din Rusia.

Potrivit Sota, ciocnirile au început după ce protestatarii au blocat clădirea tribunalului în încercarea de a împiedica mutarea lui Alsynov într-o altă locație. Anticipând un răspuns public, poliția a avertizat, în ajunul verdictului, oamenii să nu ia parte la „adunări publice ilegale”.

Ministerul de Interne local a declarat că a deschis un dosar penal în cazul „revoltei în masă” de miercuri – o infracțiune care prevede o pedeapsă maximă de 15 ani de închisoare.

Miercuri, șeful ministerului de Interne al republicii autonome, Rafail Divayev, i-a îndemnat pe manifestanți să se retragă. „Revoltele în masă amenință securitatea națională a țării noastre, prin urmare pedeapsa prevăzută de acest articol este destul de gravă. Vă sfătuiesc să vă veniți în fire și să nu vă distrugeți viața”, a declarat acesta, citat de agenția de știri de stat RIA Novosti.

Protestele din Baymak sunt unele dintre cele mai mari demonstrații ce au avut .

Alsynov a fost amendat anul trecut pentru că a criticat online ofensiva Moscovei în Ucraina, spunând că nu era în interesul Bașkortostanului. potrivit presei locale, el a numit campania de mobilizare a Rusiei un „genocid al poporului bașkir” și a spus că ofensiva Moscovei „nu a fost războiul nostru”.

In Baymak, republic, , there are escalating scuffles with the police taking place at a rally.

Protesters demand the release of the ethnic Bashkir activist Fail Alsynov who was sentenced to 4 years in prison earlier today:

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov)