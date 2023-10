Revolta mercenarilor Wagner. Panică la Rostov! Străzile sunt pline de tancuri și de soldați. Cozi în fața magazinelor și rafturi golite de oamenii speriați (VIDEO)

Este haos în orașul Rostov, acolo unde intersecțiile sunt blocate, iar străzile sunt pline de tancuri și de soldați.

Pe măsură ce tensiunea crește, oamenii se aliniază în fața magazinelor pentru a se aproviziona pentru următoarele zile. Potrivit presei locale, rafturile acestora sunt deja goale.

Liderul grupării de mercenari Wagner a anunțat că va distruge tot ce îi stă în cale în cazul în care va întâmpina opoziție din partea Ministerului rus al Apărării.

Presa locală din Rostov a transmis că sunt cozi uriașe la magazinele din oraș, iar rafturile sunt deja goale. Se pare că rușii încearcă cu disperare să-și facă provizii de alimente.

Rostov local media report that local grocery stores have giant queues, and somewhere the shelves are already empty.

People are stocking up on food.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)