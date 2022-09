Rezidenții ucraineni care au acceptat cetățenia rusă primesc ordin de încorporare în armată

Analistul Michael Bociurkiw vorbește despre o situație care începe să fie întâlnită des în teritoriile ucrainene ocupate ilegal de armata liderului de la Kremlin.

„Locuitorii orașului ocupat Melitopol, Ucraina, care au acceptat pașapoartele rusești, primesc acum ordine de înscriere pentru serviciul militar. Un utilizator online a numit-o „cash back” pentru cetățenia Federației Ruse”, susține Bociurkiw, .

Melitopol, un oraș cu 150.000 de locuitori, a fost printre primele localități mari ocupate de Rusia. Localitatea a căzut pe 1 martie 2022, după patru zile de luptă.

De asemenea, Moscova în recrutarea de noi militari, în condițiile pierderilor masive suferite în Ucraina.

Residents of the occupied city of Melitopol, Ukraine who accepted Russian passports are now receiving orders to sign up for military service. One online user called it “cash back” for RF citizenship

— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro)