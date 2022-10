Român ucis în circumstanțe discutabile de polițiștii din Marea Britanie. Avea o pisică în geantă când a fost împușcat. Muncea din greu, se simțea singur și suferea de dorul de casă

Un român, în vârstă de 35 de ani, care , de patru ani în Marea Britanie, a murit într-un spital din Derby după ce a fost împușcat în zona abdomenului de polițiști, relatează The Guardian. La momentul când a fost împușcat avea o geantă cu o pisică ce îl însoțea și suferea de singurătate și de dorul de casă.

Mai multe suspiciuni planează asupra modului cum a fost ucis acest bărbat, în contextul în care numeroși români acuză uneori abuzuri ale autorităților sau firmelor britanice la care lucrează dar lipsa interesului și protecției partea statului român în cazul celor care muncesc peste hotare.

Incidentul a avut loc vineri, 07 octombrie când, o echipă de polițiști a fost chemată, la ora 09:55. Solicitarea a fost făcută după ce, un martor ar fi semnalat prezența unui bărbat înarmat cu un cuțit în parcarea securizată a secției de poliție Ascot Drive din Derbyshire, conform .

Ucis cu trei focuri de armă la doar câteva minute de la sesizarea telefonică

În nici zece minute de la apelul telefonic, la ora 10:03, muncitorul român a fost împușcat de ofițeri, cu trei focuri de armă, pe motiv că ar fi refuzat să arunce cuțitul din mână. Un glonț țintit spre abdomen i-a fost însă fatal românului care avea în geanta sa o pisică și, conform spuselor rudelor sale, număra zilele până la revenirea acasă, în România.

Victima a fost transportată la spital însă a pierdut lupta cu viața.

Familia plânge și nu înțelege de ce a fost împușcat atât de rapid. Suferea de boli psihice și muncea cinstit pe șantiere

Deși poliția din Derbyshire a anunțat rudele apropiate despre uciderea românului, potrivit The Guardian, sora muncitorului român spune însă că a aflat despre moartea fratelui ei de la știri.

„Marius a greșit clar, nu a fost nevinovat. Am auzit că avea un cuțit asupra lui. Dar de ce să-l omoare? Am aflat doar de la știri mai târziu că avocatul său a spus că avea probleme de sănătate mintală”, a spus ea pentru Derbyshire Live. „Ni s-a spus duminică după-amiază că a murit în urma unui accident legat de poliție. Nu știam prea multe despre asta. Dar apoi am căutat pe internet. Și apoi am aflat de la știri că a fost împușcat de poliție”, a mai adăugat femeia.

L-au muncit, acum îi trimit cadavrul acasă pe banii familiei

Potrivit rudelor sale, românul s-a mutat în Anglia în urmă cu patru ani și lucra cinstit și din greu pe șantiere cu dorul să revină în țară pentru a-și face un trai cu banii agonisiți din greu.

„Totul s-a întâmplat prea repede. Chiar dacă a greșit. Totul s-a întâmplat prea repede”, plânge mama bărbatului.

„Voia să se mute înapoi în România peste o lună. Am crezut că este fericit în Anglia, dar în ultimele luni a fost singur”, a povestit sora victimei, citată de Digi24.

„Mama mea nu poate vorbi cu adevărat despre asta, este foarte supărată. Știm acum că lui Marius i-a făcută autopsia, știm că a murit în urma unui foc tras în abdomen. Nu pot merge chiar eu în Anglia pentru că sunt însărcinată în opt luni și nu am voie. Vrem să repatriem cadavrul înapoi în România, asta este prioritatea noastră în acest moment. Știm că va fi nevoie de o sumă mare de bani. Am reușit să obținem un bilet de avion spre Anglia pentru fratele meu care locuiește în România. Va zbura acolo în Anglia pentru a identifica oficial cadavrul. Totul va începe luni, dar nu știm cât va dura”, a mai spus femeia.

Românul suferea de singurătate și epuizare când a fost ucis. Nu visa decât să își facă o familie modestă

„Am încercat să luăm legătura cu Marius înainte de a muri. Am vorbit cu câțiva dintre prietenii lui care spuneau că este destul de singur. Mi-au spus că vrea să se întoarcă în România într-o lună și să călătorească. Nu și-a dorit o familie. Suntem cu toții foarte șocați. Am fi înțeles poate dacă ar fi fost un accident, dar în aceste circumstanțe pur și simplu nu putem găsi răspunsuri. Cred că totul este foarte incomod. Nu știm nici ce a fost în capul lui, să aibă un cuțit asupra sa, într-o parcare a unei secții de poliție. Polițiștii ne-au mai spus că avea asupra lui o geantă în care se afla o pisică”, a adăugat sora celui ucis de britanici.