O tânără româncă, de 20 de ani, a fost arestată pentru drogarea și jefuirea unor persoane în vârstă în Italia. Ea ar fi acționat cu doi complici: un conațional și un alt bărbat.

Tânără româncă, arestată în Italia. Acuzațiile grave

Ce conține rechizitoriul

Tânăra româncă în vârstă de 20 de ani, arestată pentru drogarea și jafuirea de persoane în vârstă, în Italia ar fi putut avea doi complici: un compatriot și un alt bărbat din Italia.

Aceasta este ipoteza anchetatorilor, coordonați de procurorul Daniela Pischetola, care își continuă ancheta.

De asemenea, la mijlocul lunii iulie, ar fi fost comise alte două jafuri similare cu cele din aprilie atribuite tinerei de 20 de ani.

Nu numai atât, pe 18 iulie, femeia a fost oprită pentru identificare la secția Brignole împreună cu o prietenă. Amândoi aveau în buzunare seringi care conțineau urme ale unui drog pe care nu și-l puteau explica.

În aceeași zi, un bărbat în vârstă a ajuns la Spitalul Galliera simțindu-se rău. De asemenea, le-a spus medicilor că a fost jefuit de o tânără pe care o adusese acasă, declanșând o anchetă.

Bărbatul a spus că a fost abordat la secție de o femeie care i-a cerut ajutorul pentru că nu avea bani. În zilele următoare, un alt bărbat în vârstă a ajuns la spital pentru un incident similar, potrivit .

În cazul celor două incidente din aprilie, s-a stabilit că drogul folosit pentru a „ameți” victimele sale a fost Zolpidem, un hipnotic puternic din clasa de medicamente asemănătoare benzodiazepinelor, care a fost dizolvat într-un lichid și introdus în seringi pe care suspecta le avea cu ea.

Acum, fotografiile ei judiciare vor fi arătate ultimelor două victime.