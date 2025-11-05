O bandă de români a reușit să dea lovitura în portul din Antwerpen, Belgia, în noiembrie 2023, paisprezece mașini noi, pregătite pentru export în Africa.

Ceea ce părea un transport obișnuit s-a transformat într-un furt sofisticat, planificat cu atenție și coordonat pe parcursul a trei zile. Românii s-au ales cu 4 ani de închisoare și o amendă de 4.000 de euro, ca urmare a unei anchete internaționale.

Cine erau hoții și cum au acționat

Banda era formată din șapte cetățeni români care și-au folosit ingeniozitatea pentru a păcăli angajații și firmele de transport implicate. În prima seară, trei vehicule au ajuns la poarta Van Moer Logistics, inclusiv două platforme de tractare conduse de transportatori olandezi neștiutori și un Audi în care se aflau membrii bandei, conform publicației

Două persoane îmbrăcate în uniforme ale companiei au deschis poarta și au ghidat furtul, indicând ce mașini să fie ridicate și ștampilând documentele de transport. În realitate, aceștia nu erau angajați, ci complici ai românilor. În câteva minute, primele mașini, printre care Toyota Land Cruiser, au părăsit incinta pe platforme.

Cum s-au repetat furturile în weekend

A doua zi dimineață, românii s-au întors pentru a ridica alte mașini, folosind același scenariu. În noaptea de sâmbătă spre duminică, au furat trei Toyota-uri cu luminile stinse, transportând două dintre ele pe platformă către Olanda.

În ultima seară a weekendului, banda a mai plecat cu încă două Land Cruiser. În total, în doar trei zile, paisprezece vehicule noi au fost furate.

Unde au ajuns mașinile furate

Anchetatorii olandezi și cehi au descoperit că patru mașini fuseseră duse într-o companie de transport din Olanda, iar două au fost găsite într-un atelier din Cehia, unde unul dintre suspecți șlefuia numerele de șasiu.

Doi transportatori olandezi au declarat că au fost implicați fără să știe, fiind convinși că lucrează cu angajați reali ai Van Moer. Ancheta a stabilit că nu aveau cum să știe că vehiculele erau furate, așa că nu au fost urmăriți penal.

Ce au decis autoritățile belgiene

Românii au fost judecați pentru furt. Cinci dintre ei nu s-au prezentat la proces, iar doar doi au apărut, sub supraveghere electronică. Instanța a considerat că toți inculpații au participat conștient și planificat la furturile comise.

Judecătorul a subliniat gravitatea faptelor și lipsa totală de respect pentru proprietatea altora, menționând că banda urmărea câștig rapid și a provocat deteriorări economice semnificative.

Care a fost pedeapsa

Toți cei șapte români au fost condamnați la patru ani de închisoare și la o amendă de 4.000 de euro fiecare. În plus, bunurile lor și peste 400.000 de euro au fost confiscate. Părților civile li s-a acordat provizoriu 1 euro despăgubire, urmând ca prejudiciul real să fie calculat ulterior.