Roxana Mărăcineanu, ministrul din Franța care l-a acuzat pe Sebastian Colțescu de rasism, pe nedrept, nu-și mai încurajează copilul să joace fotbal. Care este explicația

Roxana Mărăcineanu, ministrul Sportului din Franța, a recunoscut că și-a îndrumat copilul în vârstă de 5 ani să evite fotbalul. Oficialul Guvernului preferă mai degrabă rugbyul. Ministrul născut la București dezavuează violența de pe stadioanele de fotbal.

Mărăcineanu a dezvăluit că nu regretă decizia. Într-un discurs susținut recent, ea s-a felicitat pentru îndemnul către fiul său.

„De fiecare dată când merg pe un stadion, îmi spun că din fericire mi-am dus fiul la rugby în loc de fotbal”, a declarat Roxana Mărăcineanu.

Duminică, după incidentul din Ligue 1, din derby-ul Marseille – Lyon, ministrul a reacționat pe Twitter.

„Ce s-a întâmplat în Lyon este inacceptabil. Mă gândesc mai întâi la jucătorul agresat. Dimitri Payet are tot sprijinul meu. Avem nevoie de sancțiuni și de o conștientizare generală, imediată și radicală a tuturor celor implicați în fotbal. Nu poți lăsa jucătorii să fie atacați așa. Astfel de acte trebuie să rezulte cel puțin în oprirea automată a meciurilor”, a transmis Mărăcineanu.

Meciul dintre OM și OL a fost întrerupt după ce Dmitri Payet a fost lovit în cap cu o sticlă, din peluză. Evenimente similare s-au mai petrecut în ultima perioadă, inclusiv în meciul PSG – Marseille, întrerupt tot din cauza ultrașilor.

Dimitri Payet was attacked by a bottle thrown by a fan during Lyon vs Marseille 😳

The match was suspended, this is the second time the French footballer was attacked by fans 😑

