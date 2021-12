Rusia a dezvăluit unde și când a început al treilea război mondial / Spațiul digital a devenit noul câmp de luptă

Un nou conflict global izbucnește deja în spațiul cibernetic, a susținut un înalt oficial rus al apărării, adăugând că Moscova speră să colaboreze cu SUA pentru a reduce riscurile care decurg din luptele digitale, pentru ambele tabere, arată Russia Today.

Noul război are loc în spațiul digital

Andrey Krutskikh, un oficial al Ministerului de Externe însărcinat cu supravegherea cooperării internaționale a țării în domeniul securității informațiilor, a vorbit joi la o conferință academică pe tema locului Rusiei în lumea politică de astăzi. El a susținut că atacurile cibernetice au devenit atât de dese și severe încât să constituie un nou conflict mondial, ascuns de ochiul public.

„Un război are loc și are loc foarte intens”, a avertizat el în discursul său de la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova. „Oricât de mult am acționa astfel, totul este ascuns, de fapt, ostilitățile la scară largă au loc în spațiul cibernetic. Și, în general, mass-media are dreptate să spună că este deja un al treilea război mondial. Pur și simplu, nu știm amploarea pagubelor sau cine va pierde în cele din urmă sau care va fi configurația lumii ca urmare a războiului.”

Krutskikh a subliniat că Kremlinul este dornic să folosească structura ONU pentru a ajunge la acorduri internaționale privind războiul digital. El s-a plâns, totuși, că SUA și alte națiuni au intervenit în încercările Moscovei de a transforma problema într-o prioritate.

În ianuarie, a spus el, va avea loc „o sesiune de fond a unei comisii speciale a ONU pentru dezvoltarea convențiilor pentru războiul cibernetic”.

SUA consideră că Moscova se află în spatele hacking-ului ce a avut loc asupra companiei din Texas

Sesiunea a fost o inițiativă susținută de Moscova, a susținut Krutskikh, adăugând că „chiar și aici au încercat să folosească diferite scuze pentru a reduce rolul Rusiei și introduc condiții pentru a frustra procesul de negociere”.

La începutul acestui an, președintele american Joe Biden a impus sancțiuni împotriva Rusiei, susținând că Kremlinul a fost în spatele hack-ului masiv al companiei SolarWinds din Texas, care a compromis sistemele a peste 100 de firme comerciale din întreaga lume

În martie, firma americană de securitate cibernetică, FireEye, a avertizat că americanii se vor confrunta cu atacuri cibernetice din ce în ce mai grave în viitor. „Oamenii nici măcar nu știu toate lucrurile de care depind. Dintr-o dată, lanțul de aprovizionare începe să fie perturbat pentru că computerele nu funcționează”, a declarat Kevin Mandia, CEO-ul companiei