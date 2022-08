Rusia a închis podul peste strâmtoarea Kerci: nomenklatura din Crimeea fuge

Regimul de la Kremlin a decis închiderea temporar[ a podului peste strâmtoarea Kerci.

Acesta este esenţial pentru exodul celor care pleacă din Crimeea, mai ales în ultimele zile după ce regiunea a fost bombardatpă de forţele ucrainene.

În perioada URSS, autorităţile sovietice au umplut peninsula cu ofițeri KGB pensionați iar după ocupaţia din 2014 au fost transferate acolo capacităţi militare şi administrative ce riscă să rămână izolate în cazul unui atac asupra podului amintit.

Oficial, autorităţile menţionează riscul atacurilor cu rachete HIMARS; neoficial, presa ucraineană susţine că ar fi evacuată nomenklatura politică și militară din peninsulă.

Putin’s fascist regime has closed the bridge connecting occupied & mainland . 30,000+ escaped just yesterday before closure, which appears to have been done to prevent civilians from leaving & to allow regime administration & families to escape without traffic.

— Igor Sushko (@igorsushko)