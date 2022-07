Rusia desfășoară forțe suplimentare pentru consolidarea pozițiilor din Herson și Zaporojie. Convoaie surprinse venind spre și dinspre Crimeea (VIDEO)

Armata rusă dislocă forțe suplimentare pe flancul său sudic, consolidându-și pozițiile în regiunile Herson și Zaporojie, indică oficialii ucraineni și imaginile de pe rețelele sociale care au fost geolocalizate de .

Mai multe postări publicate pe conturile ucrainene de social media arată că din Crimeea către regiunea Zaporojie este transportat echipament militar greu. Totodată, CNN a geolocalizat mai multe videoclipuri postate în ultimele zile care arată convoaie ce trec din peninsula anexată ilegal de Moscova în Herson.

Alte convoaie au fost surprinse îndreptându-se spre Crimeea, prin strâmtoarea Kerci, din Krasnodar, Rusia.

Convoy of fuel and troop trucks, Krasnodarskiy Krai, SW Russia (next to Ukraine’s Russian-occupied Crimea).

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald)