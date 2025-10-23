B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin

Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin

Selen Osmanoglu
23 oct. 2025, 12:28
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Sursa foto: DPA Images / Michael Brochstein
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Prețul petrolului, în creștere
  3. Măsuri suplimentare?
  4. De ce a fost anulat summitul Trump-Putin

 Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft. Acestea au ca scop reducerea capacității Moscovei de a-și finanța efortul de război în Ucraina.

Ce s-a întâmplat

Trump era presat de câteva luni să impună Rusiei sancțiuni în domeniul energetic, însă a rezistat până acum în speranța că Putin va accepta o încetare a focului în Ucraina, conform Agerpres.

Acest lucru nu s-a întâmplat, așadar președintele american a trecut la acțiunie. A impus noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Prețul petrolului, în creștere

Sancțiunile au fost impuse, după anularea summitului Trump-Putin. Efectele au început să se observe în cifre.

Astfel, prețurile petrolului au continuat să crească joi, depășind cu peste 1 dolar pe baril valorile din ziua precedentă. Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,76 dolari, ajungând la 64,35 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,68 dolari, atingând 60,18 dolari pe baril, conform Reuters.

Măsuri suplimentare?

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat.

El a mai încuraj aliații să se alăture acestei decizii și „să adere la aceste sancțiuni”.

Statele Unite au anunțat că sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare dacă Moscova nu acceptă un armistițiu. Săptămâna trecută, Marea Britanie a sancționat la rândul ei Rosneft și Lukoil, iar Uniunea Europeană a aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni, care include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc.

De ce a fost anulat summitul Trump-Putin

Președintele american Donald Trump a anunțat anularea summitului din Ungaria cu o zi în urmă, miercuri.

Trump a mărturisit că nu consideră că este „momentul potrivit” pentru o astfel de întâlnire. Mai mult, el a adăugat că speră ca noile sancțiuni „să nu fie necesare pentru o perioadă lungă de timp”.

