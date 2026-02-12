Război în Ucraina. Un atac cu rachete ucrainene asupra unor instalații militare din regiunea de sud a Rusiei a provocat un incendiu într-o bază a armatei. Autoritățile au dispus evacuarea unor localnici din zonă.

Război în Ucraina. Atac asupra unei baze rusești

Un a provocat un incendiu în cursul nopţii de miercuri spre joi la o din sudul Rusiei. Nu este prima lovitură de acest fel lansată în acest război în Ucraina. Autoritățile civile ruse au decis să evacueze locuitorii unui sat din apropiere pentru a evita un accident. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regional Andrei Botcearov, după cum relatează .

Acesta a confirmat atacul cu rachete ucrainene, precizând că unitățile de apărare antiaeriană au respins proiectilele care vizau teritoriul regiunii Volgograd.

„Unităţile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd. Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe terenul unei instalaţii a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotluban”, a declarat guvernatorul pe Telegram.

Guvernatorul Botcearov a precizat că nu s-au înregistrat victime în rândul civililor. El a precizat că locuitorii satului au fost evacuați pentru a proteja populaţia civilă de riscul detonărilor în timpul stingerii incendiului.

Ucraina ripostează la atacurile rusești

Atacul cu rachete este o ripostă la lansate de Rusia pe teritoriul ucrainean în ultimele luni. Rusia vizează terorizarea popualației civile în război în Ucraina, cu scopul de a obține mai rapid o capitulare. Atacurile rusești cu drone sunt îndreptate, cu precădere, asupra infrastructurii civile și a instalațiilor energetice.

Ca răspuns, Ucraina trimite drone în fiecare noapte în direcţia Rusiei, vizând în special infrastructurile militare și cele de producție și depozitate a produselor petroliere

În regiunea Tambov (centru), guvernatorul Evgheni Pervişev a raportat un atac cu drone ucrainene. În acest atac a fost avariată o academie militară. El a precizat că studenții au fost evacuați din cămin la un spital din apropiere.