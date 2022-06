Rușii susțin că au omorât o treime din „mercenarii” străini care luptă în Ucraina. România se clasează pe locul al doilea ca număr de luptători pe linia frontului

Rusia a anunțat vineri că aproape 7.000 de „mercenari” din 64 de țări au sosit în Ucraina de la începutul invaziei și că aproximativ 2.000 dintre aceștia au fost uciși, informează AFP.

Potrivit armatei lui Vladimir Putin, ca număr de luptători pe linia frontului.

„Listele noastre, la data de 17 iunie, includ mercenari și specialiști în armament din 64 de țări. De la începutul operațiunii militare speciale, 6.956 au ajuns în Ucraina, 1.956 au fost deja eliminați, în timp ce 1.779 au plecat”, a precizat ministerul rus al apărării într-un comunicat.

Rușii sunt de părere că Polonia este „liderul absolut” în rândul țărilor europene în ceea ce privește numărul de , urmată de România și Marea Britanie.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a făcut public un tabel cu numărul de combatanți străini, clasificând pe naționalități sosirile în Ucraina și pierderile înregistrate, potrivit hotnews.ro.

