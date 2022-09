S-au săturat de minciuni și lipsuri, nu mai cred în Kremlin: separatiștii din Luhansk preferă să fie anchetați decât să revină pe front VIDEO

După cum confirmă strategii militari, în luptă, motivația combatanților poate fi mai importantă decât chiar avantajul tehnicii sau numărul soldaților.

Iar numeroasele relatări din cadrul trupelor de ocupație scot la lumină faptul că planurile Kremlinului nu sunt împărtășite nici pe departe de cei din prima linie a frontului. : într-un material video publicat pe Twitter, un soldat declară că alaturi de alți tovarăși de arme vor refuza întoarcerea pe front cu .

Aceștia acuză realități dure confirmate anterior și de alți combatanți ruși: organizarea defectuoasă, indiferența cadrelor superioare și lipsa tehnicii de luptă adecvată. ”Nu am avut nicio pauză timp de șapte luni. Nu mai mergem nicăieri. Puteți să ne împușcați”, susține un soldat pro-rus într-o înregistrare video apărută pe Twitter în care mai mulți combatanți ai Moscovei se revoltă în fața unui comandant din cauza lipsurilor și indiferenței liderilor pentru viața acestora:

Very chaotic conversation, but we could hear some interesting things. „LNR” soldiers are not satisfied that:

– they fight for 7 months without rotation;

– officership loot everything.

