B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței află dacă mai rămâne în pușcărie

Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței află dacă mai rămâne în pușcărie

Adrian Teampău
10 nov. 2025, 09:35
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței află dacă mai rămâne în pușcărie
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy
  2. Decizia judecătorilor l-ar putea pune în libertate

Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare, un tribunal urmând să decidă luni, 10 noiembrie, dacă fostul președinte va fi eliberat sub supraveghere judiciară.

Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy

Fostul președinte al Franței, în vârstă de 70 de ani, a ajuns pe 21 octombrie 2025, la închisoarea La Santé din Paris. El a fost încarcerat după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Nicolas Sarkozy a fost judecat pentru participare la o organizație criminală. Cazul are legătură cu finanțara campaniei sale electorale de fostul dictator libian Muammar al-Gaddafi.

După mai puțin de o lună petrecută la închisoare, fostul președinte ar putea fi eliberat. Tribunalul din Paris va decide luni, 10 noiembrie, dacă menține detenția în cazul Sarkozy. Alternativa legală este ca acesta să aștepte apelul în libertate, sub supraveghere judiciară.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, este primul fost președinte francez din epoca modernă trimis în spatele gratiilor. El a depus imediat o cerere de eliberare. Legislația franceză stabilește că detenţia înainte de pronunţarea unei hotărâri în apel ar trebui să fie excepţională.

Judecătorii parizieni vor evalua dacă Sarkozy prezintă un risc de fugă, ar putea exercita presiuni asupra martorilor sau ar putea obstrucţiona justiţia.

Decizia judecătorilor l-ar putea pune în libertate

În cazul în care judecătorii francezi vor decide în favoarea sa, Nicolas Sarkozy va părăsi închisoarea La Santé din Paris în câteva ore. El va fi plasat sub supraveghere judiciară până la pronunțarea deciziei de apel.

Fostul preşedinte a condus Franța între 2007 şi 2012. Sarkozy respinge acuzațiile formulate la adresa lui. El spune că este o victimă a unui complot legat de fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Sarkozy se confruntă şi cu alte proceduri judiciare. În 26 noiembrie, Curtea Supremă din Franţa va pronunța o decizie privind finanţarea ilegală a campaniei sale eşuate de realegere din 2012. O altă anchetă vizează presupusa influenţare a martorilor în cazul Libia.

Tags:
Citește și...
Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
Externe
Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
Externe
Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
Externe
Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
Externe
Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
Externe
Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
Externe
Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ
Externe
Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ
Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”
Externe
Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
Externe
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Externe
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Ultima oră
10:04 - Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
09:54 - Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
09:23 - Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
09:04 - Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
08:39 - Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
08:33 - Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
08:05 - Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
07:35 - Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
23:51 - O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
23:06 - Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”