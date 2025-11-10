Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare, un tribunal urmând să decidă luni, 10 noiembrie, dacă fostul președinte va fi eliberat sub supraveghere judiciară.

Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy

Fostul președinte al Franței, în vârstă de 70 de ani, a ajuns pe 21 octombrie 2025, la închisoarea La Santé din Paris. El a fost încarcerat după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Nicolas Sarkozy a fost judecat pentru participare la o organizație criminală. Cazul are legătură cu finanțara campaniei sale electorale de fostul dictator libian .

După mai puțin de o lună petrecută la închisoare, fostul președinte ar putea fi eliberat. Tribunalul din Paris va decide luni, 10 noiembrie, dacă menține detenția în cazul Sarkozy. Alternativa legală este ca acesta să aștepte apelul în libertate, sub supraveghere judiciară.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, este primul din epoca modernă trimis în spatele gratiilor. El a depus imediat o cerere de eliberare. Legislația franceză stabilește că detenţia înainte de pronunţarea unei hotărâri în apel ar trebui să fie excepţională.

Judecătorii parizieni vor evalua dacă Sarkozy prezintă un risc de fugă, ar putea exercita presiuni asupra martorilor sau ar putea obstrucţiona justiţia.

Decizia judecătorilor l-ar putea pune în libertate

În cazul în care judecătorii francezi vor decide în favoarea sa, Nicolas Sarkozy va părăsi închisoarea La Santé din Paris în câteva ore. El va fi plasat sub supraveghere judiciară până la pronunțarea deciziei de apel.

Fostul preşedinte a condus Franța între 2007 şi 2012. Sarkozy respinge formulate la adresa lui. El spune că este o victimă a unui complot legat de fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Sarkozy se confruntă şi cu alte proceduri judiciare. În 26 noiembrie, va pronunța o decizie privind finanţarea ilegală a campaniei sale eşuate de realegere din 2012. O altă anchetă vizează presupusa influenţare a martorilor în cazul Libia.