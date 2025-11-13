Nicolas Sarkozy va fi judecat, în apel, undeva în primăvara viitoare, a stabilit . Potrivit instanței, procesul fostului președinte va începe pe 16 martie și este estimat să dureze până pe 3 iunie.

Procesul lui Nicolas Sarkozy se reia în luna martie

al Franței va fi judecat, în apel, în dosarul finanţării electorale primită din partea Libiei conduse de dictatorul Muammar al-Gaddafi. Data începerii procesului lui Nicolas Sarkozy, în apel, a fost fixată pentru 16 mai, a anunțat Curtea de Apel din Paris, într-un comunicat de presă. Este de așteptat ca procedurile judiciare să dureze până la începutul lunii iunie, relatează AFP.

Fostul şef de stat de dreapta a fost condamnat, printr-o decizie pronunțată, pe 25 septembrie, la cinci ani de . El a fost acuzat de asociere cu o grupare de răufăcători. Tribunalul din Paris l-a găsit vinovat că şi-a lăsat colaboratorii să facă demersuri în Libia fostului dictator Muammar al-Gaddafi cu scopul de a solicita o finanţare ocultă a campaniei prezidenţiale din 2007.

După pronunțarea sentinței, fostul președinte a fost încarcerat pentru trei săptămâni la închisoarea Sante, la Paris.

Alături de Sarkozy vor fi judecate încă nouă persoane, inclusiv doi colaboratori de-ai acestuia. Este vorba despre Claude Guéant şi Brice Hortefeux. De asemenea, va fi judecat și intermediarul Alexandre Djouhri, condamnat la şase ani de închisoare în prima instanţă şi încarcerat.

Trei inculpați din dosar au fost achitați

Alți trei inculpați, din dosarul Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, fost ministru al Muncii şi Bugetului, care a fost trezorierul campaniei prezidenţiale, Edouard Ullmo, un fost vicepreşedinte executiv al Airbus şi sauditul Ahmed Bugshan au fost achitați.

Parchetul Naţional Financiar (PNF) a făcut apel împotriva tuturor condamnaţilor, cu excepţia lui Ahmed Bugshan.

La câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare, Sarkozy a anunţat pe X că-şi va pregăti procesul în apel. El susține că intenționează să-și dovedească nevinovăția.