B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nicolas Sarkozy va fi judecat în primăvara viitoare. Judecătorii francezi au stabilit data apelului

Nicolas Sarkozy va fi judecat în primăvara viitoare. Judecătorii francezi au stabilit data apelului

Adrian Teampău
13 nov. 2025, 14:37
Nicolas Sarkozy va fi judecat în primăvara viitoare. Judecătorii francezi au stabilit data apelului
Nicolas Sarkozy Sursa foto: Hepta - Bestimage / Agence

Nicolas Sarkozy va fi judecat, în apel, undeva în primăvara viitoare, a stabilit Curtea de Apel din Paris. Potrivit instanței, procesul fostului președinte va începe pe 16 martie și este estimat să dureze până pe 3 iunie.

Procesul lui Nicolas Sarkozy se reia în luna martie

Fostul preşedinte al Franței va fi judecat, în apel, în dosarul finanţării electorale primită din partea Libiei conduse de dictatorul Muammar al-Gaddafi.  Data începerii procesului lui Nicolas Sarkozy, în apel, a fost fixată pentru 16 mai, a anunțat Curtea de Apel din Paris, într-un comunicat de presă. Este de așteptat ca procedurile judiciare să dureze până la începutul lunii iunie, relatează AFP.

Fostul şef de stat de dreapta a fost condamnat, printr-o decizie pronunțată, pe 25 septembrie, la cinci ani de închisoare. El a fost acuzat de asociere cu o grupare de răufăcători. Tribunalul din Paris l-a găsit vinovat că şi-a lăsat colaboratorii să facă demersuri în Libia fostului dictator Muammar al-Gaddafi cu scopul de a solicita o finanţare ocultă a campaniei prezidenţiale din 2007.

După pronunțarea sentinței, fostul președinte a fost încarcerat pentru trei săptămâni la închisoarea Sante, la Paris.

Alături de Sarkozy vor fi judecate încă nouă persoane, inclusiv doi colaboratori de-ai acestuia. Este vorba despre Claude Guéant şi Brice Hortefeux. De asemenea, va fi judecat și intermediarul Alexandre Djouhri, condamnat la şase ani de închisoare în prima instanţă şi încarcerat.

Trei inculpați din dosar au fost achitați

Alți trei inculpați, din dosarul Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, fost ministru al Muncii şi Bugetului, care a fost trezorierul campaniei prezidenţiale, Edouard Ullmo, un fost vicepreşedinte executiv al Airbus şi sauditul Ahmed Bugshan au fost achitați.

Parchetul Naţional Financiar (PNF) a făcut apel împotriva tuturor condamnaţilor, cu excepţia lui Ahmed Bugshan.

La câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare, Sarkozy a anunţat pe X că-şi va pregăti procesul în apel. El susține că intenționează să-și dovedească nevinovăția.

Tags:
Citește și...
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Externe
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
Externe
Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
Externe
Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
Accident bizar în Coreea de Sud. Un camion scăpat de sub control a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 18 răniți într-o piață publică
Externe
Accident bizar în Coreea de Sud. Un camion scăpat de sub control a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 18 răniți într-o piață publică
Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
Externe
Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Externe
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Externe
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Externe
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Externe
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Externe
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Ultima oră
16:30 - Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
16:27 - Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
16:02 - Mesajul lui Cătălin Drulă pentru părinții din Capitală: „Grupul tăticilor adormiți în drum spre grădiniță vă salută”. Postarea a devenit virală
16:02 - Transportul public, în viziunea lui Cătălin Drulă. Soluțiile candidatului USR pentru traficul din București
15:55 - Numire controversată la Cotroceni. Nicușor Dan l-a luat consilier pe fiul patronului firmei care reabilitează termoficarea în București
Catalin Drula
15:19 - Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
15:17 - Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)
15:13 - Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu: „Cătălin Drulă este categoric cea mai bună alegere pentru București, singura opțiune rațională”
14:57 - Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
14:47 - Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție. 15 locuințe sunt avariate UPDATE