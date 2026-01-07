B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal

Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal

Adrian Teampău
07 ian. 2026, 15:17
Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
Sursa Foto: Instagram/ @leomessi
Cuprins
  1. Lionel Messi nu se vede antrenor
  2. Cum este fotbalistul în afara terenului

Lionel Messi și-a dezvăluit planurile de viitor, după ce va agăța ghetele în cui și își va încheia cariera de jucător de fotbal. Vedeta argentiniană a dat un interviu în care a vorbit despre personalitatea sa din afara terenului.

Lionel Messi nu se vede antrenor

Campionul mondial a vorbit despre intențiile sale de viitor într-un interviu acordat canalului argentinian de televiziune Luzu TV. Lionel Messi susține că nu-și dorește să continue ca antrenor. El exclude posibilitatea a prelua o echipă și de a o conduce de pe banca tehnică. În schimb, spune că i-ar plăcea să fie director sportiv ori proprietar al unui club de fotbal.

„Nu mă văd cu adevărat ca antrenor. Ideea de a fi director sportiv mă interesează mai mult, dar dacă ar trebui să aleg una dintre cele trei opțiuni, cea mai mult mi-ar plăcea să fiu proprietarul unui club. Mi-ar plăcea să am propriul meu club, să dezvolt un club, să încep de jos și să le ofer copiilor și oamenilor șansa de a crește, de a construi un club important“, a spus argentinianul.

De altfel, Messi este deja asociat cu ideea de patronat în fotbal. Împreună cu prietenul său, Luis Suarez, a înființat un club care activează în a patra divizie din Uruguay, Deportivo LSM. În plus, argentinianul și-a lansat recent propriul turneu, Cupa Messi. La ediția inaugurală a competiției vor participa opt echipe Under-16.

Cum este fotbalistul în afara terenului

Vedeta internațională se declară un singuratic, în ciuda numărului mare de fani care îl idolatrizează. Spune că preferă să-și petreacă timpul retras, departe de lumina reflectoarelor. Fotbalistul spune că  uneori îl obosește chiar și gălăgia din propria casă, provocată de cei trei copii care se joacă. Messi spune că singurătatea nu îl deranjează ci, dimpotrivă, îl ajută să-și pună gândurile în ordine și să-și recapete energia.

„Sunt o persoană care păstrează lucrurile pentru sine, își mănâncă problemele singur. Îmi place foarte mult să fiu singur”, a mărturisit el.

Lionel Messi a vorbit și despre relația cu soția sa, Antonela. El a recunoscut că nu este un romantic și a avut probleme să-și exprime emoțiile. Chiar și așa, spune că îi place să fie atent cu ea, oferindu-i câte un mic dar.

„Adevărul este că nu sunt foarte romantic, dar vreau să fiu atent. Întotdeauna am ceva pentru Anto, un mic cadou. Îmi este greu să exprim asta, dar pentru oamenii pe care îi iubesc cu adevărat, îmi place să știu că ei sunt mereu bine. Anto a încetat să-mi mai dea lucruri pentru că nu am arătat că îmi plac. Dar mie îmi place să-i fac fericiți pe cei pe care îi iubesc”, a mai afirmat Messi.

Tags:
Citește și...
Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor
Sport
Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor
Supărare mare în familia lui Gigi Becali: „L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut. Nu mai am încredere în niciun om!”
Sport
Supărare mare în familia lui Gigi Becali: „L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut. Nu mai am încredere în niciun om!”
Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
Sport
Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United
Sport
Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United
Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
Sport
Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
Sport
Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
Sport
Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
Sport
Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
Sport
Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”
Sport
Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”
Ultima oră
17:17 - Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
17:02 - Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
16:59 - Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
16:38 - Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
16:33 - Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
16:29 - Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
16:29 - Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
16:15 - CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
15:55 - Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu
15:53 - Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”