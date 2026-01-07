Lionel Messi și-a dezvăluit planurile de viitor, după ce va agăța ghetele în cui și își va încheia de fotbal. Vedeta argentiniană a dat un interviu în care a vorbit despre personalitatea sa din afara terenului.

Lionel Messi nu se vede antrenor

Campionul mondial a vorbit despre intențiile sale de viitor într-un interviu acordat canalului argentinian de televiziune . Lionel Messi susține că nu-și dorește să continue ca antrenor. El exclude posibilitatea a prelua o echipă și de a o conduce de pe banca tehnică. În schimb, spune că i-ar plăcea să fie ori proprietar al unui club de fotbal.

„Nu mă văd cu adevărat ca antrenor. Ideea de a fi director sportiv mă interesează mai mult, dar dacă ar trebui să aleg una dintre cele trei opțiuni, cea mai mult mi-ar plăcea să fiu proprietarul unui club. Mi-ar plăcea să am propriul meu club, să dezvolt un club, să încep de jos și să le ofer copiilor și oamenilor șansa de a crește, de a construi un club important“, a spus argentinianul.

De altfel, Messi este deja asociat cu ideea de patronat în fotbal. Împreună cu prietenul său, Luis Suarez, a înființat un club care activează în a patra divizie din Uruguay, Deportivo LSM. În plus, argentinianul și-a lansat recent propriul turneu, Cupa Messi. La ediția inaugurală a competiției vor participa opt echipe Under-16.

Cum este fotbalistul în afara terenului

Vedeta internațională se declară un singuratic, în ciuda numărului mare de fani care îl idolatrizează. Spune că preferă să-și petreacă timpul retras, departe de lumina reflectoarelor. spune că uneori îl obosește chiar și gălăgia din propria casă, provocată de cei trei copii care se joacă. Messi spune că singurătatea nu îl deranjează ci, dimpotrivă, îl ajută să-și pună gândurile în ordine și să-și recapete energia.

„Sunt o persoană care păstrează lucrurile pentru sine, își mănâncă problemele singur. Îmi place foarte mult să fiu singur”, a mărturisit el.

Lionel Messi a vorbit și despre relația cu soția sa, Antonela. El a recunoscut că nu este un romantic și a avut probleme să-și exprime emoțiile. Chiar și așa, spune că îi place să fie atent cu ea, oferindu-i câte un mic dar.

„Adevărul este că nu sunt foarte romantic, dar vreau să fiu atent. Întotdeauna am ceva pentru Anto, un mic cadou. Îmi este greu să exprim asta, dar pentru oamenii pe care îi iubesc cu adevărat, îmi place să știu că ei sunt mereu bine. Anto a încetat să-mi mai dea lucruri pentru că nu am arătat că îmi plac. Dar mie îmi place să-i fac fericiți pe cei pe care îi iubesc”, a mai afirmat Messi.