Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”

Ana Maria
05 dec. 2025, 20:04
Sursa Foto: Facebook/ Chef Sorin Bontea
Cuprins
  1. Supa care îți schimbă ziua. Ce ingrediente sunt necesare pentru a o prepara
  2. Care e metoda de preparare
  3. Ce beneficii nutriționale are

Supa care îți schimbă ziua. Într-o perioadă în care frigul începe să-și facă simțită prezența, chef Sorin Bontea vine cu o rețetă ideală de supă-cremă de cartofi. Această supă nu este doar ușor de pregătit, ci și extrem de gustoasă și hrănitoare. Perfectă pentru a fi savurată în zilele reci, supa este potrivită pentru toate vârstele, așa cum ne asigură renumitul chef.

Supa care îți schimbă ziua. Ce ingrediente sunt necesare pentru a o prepara

„O supă caldă de cartofi este perfectă într-o zi rece. Ai nevoie doar de câteva ingrediente: cartofi, ceapă, unt, ulei de măsline, smântână pentru gătit, parmezan și”, a scris celebrul chef pe Instagram. Printre ingredientele de bază ale acestei supe delicioase se numără cartofii, ceapa și smântâna, toate fiind ușor accesibile și de calitate. De asemenea, se adaugă diferite condimente pentru a intensifica aroma și a oferi un gust unic. Sorin Bontea recomandă utilizarea ingredientelor proaspete pentru a obține cele mai bune rezultate.

Iată cantitățile folosite de Bontea:

 2 linguri ulei de măsline

– 20/30 g unt

– 2 ceape roșii

– 4-5 cartofi medii

– 200 ml smântână de gătit

– 50 g parmezan ras

– Sare, după gust

– Bacon crocant și ceapă verde (opțional)

Care e metoda de preparare

Pentru a prepara această supă, trebuie să urmați câțiva pași importanți:

Pasul 1: Curăță legumele și trece-le printr-un jet de apă rece. Taie ceapa mărunt și cartofii în cuburi egale.

Pasul 2: Într-o oală, încălzește uleiul de măsline împreună cu untul, apoi adaugă ceapa și călește-o timp de câteva minute până își schimbă ușor culoarea.

Pasul 3: Adaugă în oală cuburile de cartofi și toarnă suficientă apă cât să îi acopere. Lasă să fiarbă aproximativ 20-30 de minute, până când cartofii devin moi.

Pasul 4: Cu ajutorul unui blender vertical, pasează bine supa până devine cremoasă.

Pasul 5: Adugă sarea, smântâna de gătit, parmezanul ras și amestecă bine până se omogenizează. Opțional, poți pune bacon și ceapă verde.

Un aspect esențial al acestei rețete este timpul de gătire, care este relativ scurt. Acest lucru permite ca supa să fie gata de servit în mai puțin de o oră.

Ce beneficii nutriționale are

Supa-cremă de cartofi nu este doar o alegere delicioasă, ci și una nutritivă. Cartofii sunt o sursă excelentă de carbohidrați și vitamine, în timp ce ceapa adaugă un plus de antioxidanți. Smântâna oferă o textură cremoasă și un aport de calciu benefic pentru sănătate.

Prin combinarea acestor ingrediente, supa devine o opțiune sănătoasă și sățioasă pentru întreaga familie, ideală în sezonul rece.

Rețeta de supă-cremă de cartofi propusă de Sorin Bontea este perfectă pentru a aduce căldură și confort în zilele reci de iarnă. Cu ingrediente simple și un proces de preparare rapid, această supă satisface gusturile tuturor membrilor familiei. Nu ezitați să o încercați și să vă bucurați de savoarea autentică pe care o oferă.

