Scena politică argentiniană este zguduită de un uriaș scandal politic ce-l vizează chiar pe șeful statului. Javier Milei este vizat de mai multe acuzații pentru fraudă cu criptomonede.

Mai multe plângeri au fost formulate împotriva ultraliberalului Javier Milei. El este acuzat că a promovat pe platforma lui Elon Musk, X, o , $LIBRA., care s-a prăbușit după câteva ore, provocând pierderi investitorilor. Politicianul argentinian a respins acuzațiile spunând că a „acţionat cu bună-credinţă”, relatează AFP. După ce a promovat respectiva criptomonedă vineri seară, președintele a revenit și a șters mesajul.

Aceasta în condițiile în care $LIBRA a făcut obiectul a zeci de mii de tranzacţii după care s-a prăbușit, aducând profituri de aproximativ 100 de milioane de dolari pentru o mână de operatori, potrivit experţilor. Conform unei plângerile depuse de un ONG, Observatorul pentru Dreptul Oraşului, operaţiunile din jurul $LIBRA ar fi „afectat peste 40.000 de persoane, cu pierderi de peste patru miliarde de dolari”.

Un judecător federal argentinian şi un procuror au fost însărcinaţi să centralizeze peste o sută de plângeri care îl vizează, potrivit relatărilor media. O altă cerere de investigații a fost trimisă către Departamentului de Justiţie al SUA de o firmă de avocatură ce reprezintă aproximativ patruzeci de investitori, „în principal argentinieni”. Aceștia acuză o „frauda masivă de tip «Rug Pull», care i-a afectat şi pe americani”.

Preşedinţia argentiniană a anunţat că sesizează Biroul Anticorupţie pentru a identifica un posibil „comportament neadecvat al unui membru al guvernului, inclusiv al preşedintelui”. De asemenea anunţat o investigaţie separată privind lansarea criptomonedei şi toate „companiile sau persoanele implicate”. Concomitent, Președinția a at asigurări că Javier Milei nu a avut nici o implicare în dezvoltarea $LIBRA.

Javier Milei se apără de acuzații

Într-un interviu de televiziune, președintele a susținut că prin mesajul postat, care promova o criptomoneda $LIBRA, a vrut să dea vizibilitate unui proiect care putea finanţa IMM-urile tehnologice. În acest context a susținut că tranzacțiile și, ulterior, prăbușirea criptomonedei sunt o problemă între persoane private. Milei a ținut să încheie spunând că nu are nimic de ascuns și că nu se teme de o eventuală anchetă.

„Nu am recomandat, nu am promovat, am distribuit un mesaj despre o monedă digitală”, a insistat preşedintele argentinian la postul de televiziune TN.

Președintele Argentinei a insistat că operatorii care au efectuat tranzacţii cu $LIBRA în acea noapte erau „comercianţi” care pariau pe produse speculative şi care „ştiau foarte bine riscul”. El a recunoscut, însă, că a învăţat o „lecţie interesantă”. De acum, a spus, va trebui să „ridice ziduri” în jurul său în viitor, pentru a nu fi atât de uşor accesibil, cu referire la antreprenorii high-tech din spatele $LIBRA.

„Dacă mergi la cazinou şi pierzi bani, de ce te poţi plânge dacă ştii că există aceste riscuri?”, a glumit el la postul TN.

Opoziția demarează procedura de demitere

Javier Milei a fost acuzat de opoziția peronistă (centru-stânga), de . Opozanții săi intenţionează să inițieze procedura parlamentară de demitere. Din punct de vedere politic, procedura de demitere pare foarte puţin probabilă. Lansarea ei ar necesita o majoritate de două treimi în camera inferioară, iar șansele sunt zero.

PRO (dreapta), partidul fostului preşedinte Mauricio Macri, a treia forţă în Parlament şi aliat al partidului lui Milei, a spus deja că „nu este în favoarea demiterii”. Alte partide au cerut în schimb o comisie parlamentară de anchetă.

Din punct de vedere al imaginii, nu se știe ce impact va avea acest episod asupra luI Javier Milei. El se bucură de sprijinul populației datorită măsurilor adoptate pentru combaterea inflației, ajunsă la cel mai scăzut nivel în ultimii patru an. Chiar și așa, însă, cazul „îi afectează credibilitatea (…), a deschis o breşă”.

Javier Milei se va deplasa în Statele Unite miercuri seara, o vizită care coincide cu marea conferinţă a conservatorilor americani CPAC de la Washington, din 19 până în 22 februarie.