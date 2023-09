Scandal și îmbrânceli pe aeroport, după ce mai mulți pasageri au încercat să intre cu forța într-un avion / Zborul le-a fost amânat două zile la rând (VIDEO)

Mai mulți pasageri de pe un aeroport au făcut scandal și au început să se îmbrâncească, după ce cursa companiei Brussels Airlines a amânat o cursă două zile la rând. Pasagerii cursei au încercat să intre cu forța în avion.

Recent, pe platforma X (fosta Twitter) contul Breaking Aviation News & Videos a publicat o înregistrare video a incidentului care a avut loc sâmbătă, la Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo.

În imaginile publicate pe Internet se poate observa cum pasagerii cară bagajele către un avion Brussels Airlines aflat la sol, unde angajații așteptau în apropiere, relatează .

Brussels Airlines passengers attempt to storm the aircraft following the cancellation of their flight from Kinshasa for the 2nd day in a row since Friday.

📹 princeofkongo

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)